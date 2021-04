El Hockey Benalmádena, a una victoria de la permanencia en División de Honor B

Partido emocionante en el Campo Municipal de Deportes El Retamar con el duelo que enfrentaba a dos equipos que aspiran, cuanto antes, poder certificar una salvación que este año está siendo más reñida de la cuenta en la División de Honor B. Benalmádena y Vallés llegaban a este encuentro con un único punto de diferencia entre ellos y con dinámicas positivas en ambos casos.

Empezó golpeando el Benalmádena en el arranque del partido con el tanto de un inspirado ‘Lucho ’ Ferrario que suma tres jornadas consecutivas viendo portería rival. Pudo colocar el 2 -0 para los locales Sergio Pedrosa, que envió por encima de la meta defendida por Joan Verdaguer una clara ocasión en el segundo palo. Tras ello, fue el equipo visitante quien cogió las riendas del partido y quien empezó a asomar la cabeza en área rival. Poco antes de finalizar el primer cuarto el Vallés tuvo un penalti córner que fue bien defendido por la defensa benalmadense, y al iniciar el segundo cuarto tuvo otra oportunidad de penalti córner que, en esta ocasión, el atacante envió muy alta.

En el minuto 23, Bruno Gorrini perdió una bola comprometida en el centro del campo y los tarrasenses montaron un ataque rápido por la franja central que Miquel de Paz no perdonó para devolver la igualada al marcador. Fue entonces cuando Antonio Ruiz empezó a aparecer para los benalmadenses por banda derecha con cierto peligro, en una de sus internada s llegó a zona de peligro rival, pero su pase no encontró rematador y la jugada acabó en nada. Poco después, el joven jugador local tiró de picardía para aprovechar en un saque de banda que su defensor estaba a menos de cinco metros y no podía defenderle para volver a entrar hasta el centro del área, rematando por sorpresa al ver que el portero no estaba bien colocado.

Este tanto adelantaba (2 -1) de nuevo al Benalmádena a falta de cuatro minutos para el descanso. No quedaría ahí la cosa, ya que el Vallés tendría un nuevo penalti córner a su favor en la última jornada de la primera mitad , pero nuevamente la jugada acabó en nada. Al volver de vestuarios los vallesanos se hicieron con el control de la posesión, lo que provocó un gran esfuerzo físico en defensa por parte del Benalmádena que, cuando recuperaba la bola, acusaba ese desgaste para poder atacar con cierto peligro. Ya en el minuto 59 del encuentro, un nuevo penalti córner de los visitantes supuso la vuelta al empate con el gol de desvío de Miquel de Paz (2 -2).

Le tocó sufrir al Benalmádena, que poco después de encajar el gol vivió varios minutos con un jugador menos al recibir una amarilla Dimitri Kools -jugador que se perderá el próximo encuentro por acumulación de tarjetas -. El equipo de Tarrasa siguió lanzado al ataque y tuvo dos nuevas ocasiones muy claras desde el penalti córner, sacando una de forma magistral el meta Álvaro Zar y otra que dio en el larguero. Con estas ocasiones erradas por parte del Vallés, el choque acabó con un reparto de puntos que deja al Benalmádena tres puntos por encima de la Real Sociedad 1927, equipo que marca las posiciones de descenso y que será su próximo rival. Dicho encuentro se jugará en Benalmádena el próximo sábado 17 a las 15:30 horas y, en caso de victoria local, supondría la salvación matemática para los benalmadenses.