El Hockey Benalmádena rescata un punto de Ourense (3-3)

Partido loco el que se vio en Mariñamansa entre el Barrocás de Ourense y el Benalmádena. El conjunto gallego salió en tromba y no tardó en adelantarse en el marcador con el gol de Xurxo Cid, que aprovechó su oportunidad desde el penalti córner para sumar una nueva unidad en su casillero particular. Antes de llegar al final del primer cuarto los locales ampliarían su renta. David Gómez conseguía batir a Álvaro Zar para colocar en el marcador un 2 -0 que ponía cuesta arriba el partido para el Benalmádena.

La aciaga primera parte de los costasoleños se vio consumada con un tercer tanto por parte del Barrocás a punto de llegar al tiempo de descanso. De nuevo Xurxo Cid y, otra vez, de penalti córner. Un tanto que llevaba la diferencia a los tres goles y que parecía asegurar una jornada apacible para los de casa.

En la vuelta al terreno de juego los papeles cambiaron y el Benalmádena llevó la voz cantante. Kino Sánchez -Cerrudo tiró de recursos para recortar la distancia nada más salir de vestuarios con un 3 -1 que llevó hacia arriba al equipo de Curro Meléndez. Cuatro minutos más tarde vino el 3 - 2 de la mano de Mario Kools, el delantero del Benalmádena estuvo atento en el área para rematar una bola al fondo de la portería defendida por Dylan Quintairos y acercar a su equipo a una remontada que ya no parecía una quimera con media hora de juego por delante.

Bajó el ritmo tras el segundo gol visitante. Los de Ourense trataron de calmar el juego con intención de recuperar las sensaciones tan positivas que tuvieron en la primera parte; los benalmadenses, tras estrechar el lazo, buscaron no generar errores que propiciasen ocasiones de los locales. Llegó el final del tercer cuarto con el tanteo de 3 - 2.

Fue con el comienzo del último acto cuando se consumó la remontada visitante. El tercer tanto del Benalmádena fue obra de Matías Saliva, el nuevo integrante de la plantilla benalmadense debutaba esta jornada y no pudo hacerlo de forma más efectiva. Empató un partido que ya no tuvo más variaciones y que se saldó con un reparto de puntos del que sale beneficiado el Benalmádena al no ver reducida su renta con un perseguidor en la tabla.

La próxima semana el Benalmádena tiene una cita muy importante en su feudo de El Retamar. Hasta tierras benalmadenses viajará el Atlético de San Sebastián, que se encuentra en plena pelea por evitar los puestos de descenso y que, además, intentará darle la vuelta al enfrentamiento directo particular dado que en el encuentro de ida disputado en San Sebastián la victoria cayó del lado benalmadense. La cita, el domingo 1 de marzo a las 10:30 horas en el Campo Municipal de Deportes El Retamar de Benalmádena