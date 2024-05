Horario y dónde ver en TV el Alejandro Davidovich - Casper Ruud en Roland Garros

Alejandro Davidovich se verá las caras con Casper Ruud en la segunda ronda de Roland Garros. Al tenista noruego ya se ha medido cuatro veces, con un balance de 2-2. Ambos se enfrentaron en un partidazo, uno de los mejores de la carrera de Davidovich, en Roland Garros precisamente, en 2021, cuando el malagueño ganó en cinco sets y completó la mejor actuación de su carrera, llegando a los cuartos de final del torneo.

El malagueño ha dejado a su entrenador de toda la vida, Jorge Aguirre, para empezar con Fernando Verdasco una nueva etapa. "Con Fernando tengo una muy buena relación desde hace años, aunque no se haya retirado oficialmente sé que estaba ya ayudando a otros jugadores del circuito, así que pensé que era el momento de cerrar una etapa y empezar una nueva. Un jugador con la experiencia de Verdasco me puede ayudar mucho a afrontar mejor los partidos, sobre todo en términos de tensión, presión y todo lo que venga”, explicaba Davidovich, que tendrá una experiencia con el histórico tenista español, varias veces campeón de la Copa Davis y ex top 10 mundial, que durará como poco hasta Wimbledon. Una vez ahí, decidirá.

"Llevaba una racha bastante larga sin ganar un partido, así que esta victoria me da confianza. El estar tanto tiempo sin victorias es duro, soy un tío muy competitivo al que le encanta ganar, así que no ver los resultados estaba siendo duro para mí. Intento estar presente en cada partido, hacerlo lo mejor posible, ahora mismo estoy muy contento con este triunfo, aunque ha sido un día bastante largo. Vengo a este torneo a intentar sacar mi mejor tenis en cada partido, nada más. En los Grand Slam es todo muy largo, no se juega al mejor de tres sets como en otros torneos, donde todo es más corto, así que aquí tengo más tiempo para reaccionar en momentos que a lo mejor en otros torneos no lo tengo. Estoy contento con el nivel que he mostrado en primera ronda, aunque en el último juego no estuve bien con el servicio, pero el tiebreak sí lo jugué bien. Vacherot ha hecho un muy buen porcentaje de primeros servicios, al final se ha decidido por tres detalles que al final marcan la diferencia", señalaba tras su debut.

Fecha y horario

Alejandro Davidovich juega en la pista Simonne-Mathieu de Roland Garros la segunda ronda del torneo ante el noruego Casper Ruud no antes de las 17:00 horas, pendiente de la lluvia que está condicionando los primeros días de competición.

Cómo y dónde ver en TV

El partido lo ofrecerá Eurosport a través de su aplicación Eurosport Player y, dependiendo de la programación, por el canal 1 o 2.