Horario y dónde ver en TV el Antequera CF - Atlético Sanluqueño

Tras el gol de Ale García en Linarejos, que cortaba un valle de amargura, el Antequera quiere esquivar el efecto champán ante el siempre duro Sanluqueño en El Maulí (20:00 horas). Lo necesita el bloque de Javi Medina, que volvía a ganar tras cinco jornadas. El fútbol son momentos y la Primera RFEF está repleta de volantazos bruscos, pero no terminó de meterse en problemas el Antequera, que está todavía con opciones de play off (a seis del Ceuta) y con los deberes hechos, de la permanencia, proyecta un final de temporada calmado, pero con el colmillo afilado de redondear la cuenta. Tener 44 puntos a siete jornadas del final son números de play offs, para un recién ascendido y una plantilla que tuvo cambios accidentales, también por salidas como consecuencias del buen hacer en El Maulí.

Son cuatro partidos sin ganar del Sanluqueño, de los cuales fueron tres derrotas. Viene de perder en El Palmar ante el Atleti B (0-3). Dos puntos por encima del descenso, metido en un laberinto después de un tramo de temporada sólido, entre enero y febrero, pero la categoría es caprichosa y ofrece unos guiones de ascensor. Javi Medina, entrenador del Antequera, hablaba en la previa. "Dijimos que un gol lo cambia todo. Y el otro día lo pudimos convertir en Linares. Ahora esperamos aprovechar la dinámica positiva, de salir en El Maulí a ganar y darle continuidad. Marcar un gol en el último minuto para ganar no solo te provoca alegría por tener ya esos 44 puntos, muy orgullosos de ello, sino que competimos bien, el cómo lo hacemos, a un nivel alto en cada partido. Sentíamos que lo merecíamos y que iba a llegar, cambiar esa dinámica y lo pudimos celebrar al final".

"Somos ambiciosos. Si algo ha marcado la diferencia en el Antequera es que tenemos mucha ambición, solo hay que ver cómo entrenamos y el ritmo, con qué hambre salimos al campo. Estamos a seis del play off, diez por encima del descenso, en una buena posición para afrontar este tramo final. Si somos capaces de igualar esa tensión del rival, no la presión, porque nuestro objetivo es seguir haciendo las cosas bien hasta el final, pues podremos llegar a un buen final en mayo", insistía. Con el regreso de Lanzini a los entrenamientos tras superar la lesión de cruzado. "Es ha sido una de las cosas que más fuertes nos ha hecho durante el año, una jornada 13 saber que tu capitán se lesiona de cruzado, pues el equipo se repuso. En diciembre, se lesiona Marcelo y el equipo sigue. Ver a Tomás ahora, tras este infierno en la recuperación, nos da una alegría y liderazgo que nos va a ayudar mucho hasta final de temporada. Y si no puede jugar, pues nos ayudará el año que viene".

Fecha y Horario

El Antequera CF-Atlético Sanluqueño se jugará en El Maulí este domingo, 14 de abril, a partir de las 20:00 horas.

Dónde ver en TV

Será emitido en directo a través de FEF TV por su página web y su app para iOS y Android.