Horario y dónde ver en TV el Antequera CF-Real Madrid Castilla

Uno de los grandes misterios era saber a través de qué medio o canal se podrían ver en directo los partidos de la Primera RFEF. Ya ha liberado los detalles ATM Broadcast, por lo que en un principio el partido de la segunda jornada de la temporada 2023/2024 que enfrenta al Antequera CF y el Real Madrid Castilla (El Maulí, domingo 3 de septiembre a las 21:30 horas) se emitirá por FEF TV en la web www.feftv.com bajo pago por visión. La empresa asegura una emisión en vivo y en calidad HD.

Fecha y hora del encuentro entre el Antequera CF y el Castilla

El partido se juega el domingo 3 de septiembre de 2023 a partir de las 21:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será retransmitido en directo por FEF TV a través de su web bajo pago por visión.

Árbitro para el Antequera CF-Real Madrid Castilla

El colegiado del encuentro será Roberto Gonzalo Sánchez, oriundo de la provincia de Guadalajara, que lleva ya varios años ejerciendo de árbitro en la categoría de bronce del fútbol español, aunque también ha tenido que hacer partidos de la actual Segunda Federación en las últimas dos temporadas.

Además de este profesional, se encargarán de llevar el enfrentamiento también los asistentes Pedro Javier López Pascual y Muñoz Guillén, mientras que Juan Francisco Roca Robles ejercerá de cuarto árbitro.

Bajas del partido

En cuanto a las bajas, el Antequera CF podrá contar con todos sus efectivos contra el filial del Real Madrid, salvo con Joel Rydstrand. El futbolista sueco tiene una herida en la cabeza y no estará disponible hasta que no se cure por completo y llegue a cicatrizar. El resto de los jugadores estarán disponibles para el enfrentamiento de esta segunda jornada y el único, que puede que no esté aún listo, es el recién llegado Lautaro Spatz.