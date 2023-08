Horario y dónde ver en TV el Atlético de Madrid 'B' - Antequera CF

El Antequera CF ya dejó atrás hace días los amistosos de preparación de cara a esta nueva edición de Primera Federación y han acabado con unas sensaciones bastante positivas por el juego mostrado y porque solo han caído derrotados en dos ocasiones y una de ellas fue ante el Málaga CF en La Rosaleda con motivo del Trofeo Costa del Sol.

El estreno liguero de los de la ciudad del Torcal será en la Ciudad Deportiva de Majadahonda frente al Atlético de Madrid 'B', entrenado por Luis Tevenet. El encuentro es el sábado 26 de agosto a las 20:30 de la tarde y será su primer partido en competición oficial tras el ascenso consumado la pasada campaña tras haber sometido a su grupo en Segunda RFEF a un gran dominio con claras diferencias de puntos con sus rivales directos.

Declaraciones de Javi Medina

El Antequera CF inicia su periplo en Primera RFEF en un primera prueba durísima. Espera el Atlético de Madrid 'B' en el Cerro del Espino, excepciones en la categoría el jugar con un filial, se aleja del prototipo a lo que se suele encontrar. Pero Javi Medina, técnico de los antequeranos, ya ve preparado a su equipo "Estamos con mucha ilusión y ganas de empezar el campeonato. Hemos hecho una muy buena pretemporada, buenas sensaciones y ahora es el momento de refrendarlo en la competición", explicaba en la previa. "Tenemos prácticamente toda la plantilla, lo único lo de Joel Ristrand por esa herida del otro día, el resto están disponibles para ser convocados. En cuanto al once, aún tenemos que decidir dos o tres situaciones en el campo; estoy contento con todo lo que hemos probado, una idea clara, y hay que decidir entre hoy y mañana para perfilarlo. El sistema al final no es tan importante, sino la idea de juego, eso sí que es muy claro. Saldremos a dominar y ser protagonista", un privilegio el contar siempre con el plantel al completo

Sobre el rival, "es difícil porque es un filial, tiene mucho talento y calidad; un equipo que te obliga a un ritmo alto porque tiene muchas piernas y te lleva a correr. Tendremos que estar atentos en las situaciones de pérdidas, ellos te atraen en el inicio para buscarte la espalda, nos harán daño si conectan por fuera, hay que estar pendientes". Pero este Antequera de autor tiene premisas claras. "Si somos un equipo agresivo, eso me va a dejar muy tranquilo; luego el tener calma, si lo conseguimos, podremos hacer un buen partido. Ellos nos van a obligar a estar muy atentos y justos; son el Atlético de Madrid y tienen mucha calidad. Necesitaremos paciencia, no apresurarnos; si hacemos eso, estoy seguro. El Antequera siempre va a salir a los campos a dominar el juego, ser protagonista, a no esperar el resultado, sino ir a buscarlo".

Por último, Medina no cierra la puerta a más incorporaciones. "Podremos valorar si pudiesen entrar uno o dos jugadores más siendo sub 23 en plantilla, pero estoy contento con lo que tenemos", decía el joven técnico.