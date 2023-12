Horario y dónde ver en TV el Caserío Ciudad Real-Trops Málaga

El Trops Málaga necesita enderezar el rumbo, tras casi dos meses fatídicos. Para ello, el conjunto de la capital malagueña ha hecho autocrítica de los resultados obtenidos, coincidiendo con su visita esta semana a las instalaciones del patrocinador principal del club, Trops, líder de producción y comercialización de aguacate y mango. Eso sí, la tarea no será nada fácil, ya que tiene por delante tres encuentros en siete días, dos de ellos como visitante. La primera cita será, de nuevo a domicilio, este sábado ante el Id Energy Caserío Ciudad Real, el equipo revelación de la categoría y segundo clasificado en la actualidad, a un punto del líder Guadalajara. Este encuentro se disputará a partir de las 19.00 horas, en el pabellón Puerta de Santa María, que espera la mejor entrada de la temporada, correspondiente a la jornada undécima. El miércoles recibirá a las doce del mediodía, en Los Olivos, al Tubos Aranda Villa de Aranda, y tres días después se enfrentará en la Comunidad de Madrid al Alcobendas en el pabellón de Los Sueños (18.30 horas). Tres duelos, por tanto, de vital importancia para enmendar la situación que, ahora mismo, se atisba lejos del objetivo propuesto a inicio de temporada.

Del envite del sábado frente al Caserío Ciudad Real ha hablado el malagueño Manu Díaz, ex del conjunto manchego, quien ha recordado que el adversario “está encajando muy bien el inicio de temporada”, ha insistido. “El Caserío ha perdido sólo un partido, ante el Antequera, en una cancha que puede asumir este desenlace, porque es de las más complicadas de nuestra liga, si no la que más, y bueno, como he dicho ha empezado muy bien, ha cogido una muy buena dinámica, está jugando también muy bien y, sobre todo, juega sin presión, ya que era un equipo que, a priori, no iba a estar arriba y, míralo, ha cogido esa dinámica y no hay quien lo baje de ahí. El Id Energy Caserío Ciudad Real está ganando partidos complicados, haciendo un juego bonito, muy rápido, dinámico… Entonces, esperamos un duelo bastante duro, de correr mucho, pero tenemos que intentar traernos los dos puntos para Málaga”, ha subrayado Manu Díaz.

Asimismo, el jugador del Trops ha explicado que, a nivel personal, y por su pasado amarillo, “va a ser un partido especial”, ha apuntado. “La temporada pasada estuve allí, como ya sabréis; entonces, será un partido emotivo para mí, pues el curso pasado fue muy bueno en Ciudad Real, disfruté mucho, nos metimos en la fase de ascenso y, como este año, nadie se esperaba que Caserío estuviese ahí arriba, al tratarse de un equipo recién ascendido. Será un encuentro especial, por haber estado la pasada campaña en ese club y por volver a Ciudad Real, Allí, en Ciudad Real, estuve cuatro años y medio –también jugó en las filas del Alarcos–, ha recordado. “Tengo aprecio a mucha gente de allí y, la verdad, que tengo muchas ganas de ese partido, así que nada, como he dicho, intentaremos traernos los dos puntos para Málaga y esperemos que así sea”, ha concluido el extremo malagueño.

Por su parte, el segundo entrenador del Caserío, Javier Ortiz, ha advertido en la previa del choque que el Trops Málaga “tiene un equipo no para estar con nueve puntos. Con total seguridad, estará arriba al final de la liga. Es un conjunto muy fuerte, con una defensa muy compacta, la segunda menos goleada y nos costará mucho buscar esos huecos. Tenemos que jugar nuestro partido para intentar buscar los desequilibrios en su defensa”, ha explicado el también preparador físico del cuadro manchego, que no podrá contar con la participación de Nico Ayúcar y Nico Barceló, mientras que el capitán Pablo Campanario será duda hasta última hora.

Fecha y horario

El encuentro, que será dirigido por los colegiados Mikel Gayoso Jiménez y Eder Gómez Eguiluz, de la Federación Territorial del País Vasco, se disputará a las 19:00 horas, en el pabellón Puerta de Santa María.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será emitido en directo por el canal de YouTube del club manchego.