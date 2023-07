Horario y dónde ver en TV el España-Ucrania, semifinales del Europeo sub 21

España y Ucrania se enfrentan este miércoles por un puesto en la final del Europeo sub 21 en el que será su segundo duelo en ocho días, aunque en el anterior, el último de la fase de grupos, ambas selecciones rotaron al tener ya amarrada su clasificación para cuartos de final.

Diez cambios hizo en su once Santi Denia para dicho partido, y no fueron once ya que Gabri Veiga arrastraba molestias que le impidieron jugar de inicio. El objetivo aquel 27 de junio era pasar como primeros del Grupo B, pero también dar descanso a unos titulares que este miércoles sí que serán importantes desde el inicio.

Abel Ruiz, con un gol en el minuto 90, permitió a España ser primera de grupo al empatar (2-2) frente a Ucrania. Y ahora, en semifinales, el capitán liderará el ataque desde el inicio en un partido en el que igualará a Gerard Deulofeu como el jugador con más partidos (35) en las categorías inferiores de España, de la sub-17 a la sub-21. Un ‘9’ que es más que un delantero centro, como demostró de nuevo en cuartos de final contra Suiza en el que le sirvió el gol a Sergio Gómez, entrando desde segunda línea.

Unas apariciones por sorpresa que son la clave goleadora de España sub-21 durante este Europeo, con goles repartidos, además de los dos de Abel, entre el lateral izquierdo Juan Miranda (dos), el extremo izquierdo Sergio Gómez (dos) y otro del centrocampista Alex Baena (uno). Buenos y repartidos números ofensivos que se contrarrestan con el debe del equipo de Santi Denia durante el torneo, y que lleva haciendo hincapié el técnico en la necesidad de mejorar desde la preparación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: la faceta defensiva. Tras no encajar goles en los dos primeros partidos, aunque en el segundo frente a Croacia España sub-21 cometió errores que salvó el guardameta Arnau Tenas, los de Santi Denia han concedido tres en los dos siguientes; dos, precisamente, frente a Ucrania y otro contra Suiza.

Este último dejó en evidencia la falta de contundencia de los dos centrales al no anticiparse en un balón aéreo largo en el primer minuto de añadido de la segunda parte y ahora, en semifinales, tendrán enfrente al máximo goleador del torneo: Georgiy Sudakov con tres goles en los dos últimos encuentros. Sin embargo, se espera que Santi Denia mantenga su plan en todas las líneas, incluida la pareja de centrales formada por Aitor Paredes y Jon Pacheco, en los que confió desde el debut.

Además, la gran novedad de Ucrania respecto al partido de fase de grupos es la presencia de Mykhaylo Mudryk. El del Chelsea no tuvo minutos en los tres primeros encuentros por unas molestias musculares, pero se estrenó directamente como titular frente a Francia y fue clave para la remontada contra los galos. Forzó el penalti del 1-1 con un gran recorte dentro del área y le sirvió el 1-2 a Sudakov con un pase largo, desde campo propio, para dejar a su delantero solo ante el guardameta francés.

Alineaciones probables

España: Arnau Tenas; Víctor Sánchez, Aitor Paredes, Jon Pacheco, Juan Miranda; Antonio Blanco, Alex Baena, Oihan Sancet; Rodri Sánchez, Sergio Gómez y Abel Ruiz.Ucrania: Anatolii Trubin; Oleksii Sych, Arseniy Batagov, Maksym Talovierov, Kostiantyn Vivcharenko; Volodymyr Brazhko, Artem Bondarenko; Oleksii Kashchuk, Georgiy Sudakov, Mykhailo Mudryk; y Danylo Sikan.Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica).Estadio: Steaua Stadium (Bucarest, Rumanía).

Fecha y horario

El encuentro de semifinales del Europeo sub 21 entre España y Ucrania se disputará este miércoles en el Steaua Stadium de Bucarest a partir de la 21:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de La2 de TVE y RTVE Play.