Horario y dónde ver en TV el Irlanda - Francia para la Eurocopa 2024

Irlanda y Francia se miden en Dublín en el partido más atractivo de la jornada de lunes en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Después de golear 4-0 a Países Bajos, los vigentes subcampeones del mundo quieren asestar en la isla un golpe importante a la clasificación.

"Quiero que el equipo sea lo más peligroso posible y que tenga la misma eficiencia que contra los holandeses", decía Didier Deschamps, que ha sorteado la polémica de nombrar a Mbappé capitán antes que a Griezmann. Sin embargo, no tiene previsto repetir el once al completo. Según él, hay que saber si los jugadores se han recuperado bien tras "un gasto de energía importante el viernes y no hay que correr riesgos".

Irlanda usa menos el juego directo Cuando se le preguntó sobre el estilo de juego de Irlanda, Didier Deschamps respondió que, para él, este equipo siempre se mantendrá en su tradición con generosidad y entusiasmo. "Por lo que he visto recientemente, ella usa menos el juego directo y la verticalidad. Construyen más en el césped"", agregó. Pero, los irlandeses siempre tendrán su público detrás y eso empujará al equipo y no habrá que hacer menos que ante Holanda. Así, el objetivo será llevar a la gente al frente, tener el control, ser peligroso y efectivo.

Fecha y horario

El partido de la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 se disputa este lunes 27 de marzo en el Aviva Stadium (Dublín) a las 20:45 horas. Artur Dias (Portugal) será el encargado de dirigir el partido con Tiago Martins en el VAR.

Cómo y dónde ver en TV

El Irlanda-Francia de la segunda jornada de clasificación para la Eurocopa 2024 se podrá disfrutar en directo a través de UEFA TV, en la página web de la organización del fútbol europeo, de forma gratuita previo registro.