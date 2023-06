Horario y dónde ver en TV el Países Bajos-Croacia de la Nations League

Luka Modric afrontará la que posiblemente sea su penúltima competición internacional al frente de Croacia para intentar guiar a la generación dorada de su país hacia un ansiado título que tendrá como primer escollo a los Países Bajos de Ronald Koeman, huérfano de trofeos desde la ya lejana Eurocopa que levantó en 1988.

Mientras Modric decide su futuro en el Real Madrid, tiene muy claro que aún posee fuerzas para ser el referente de su selección. A sus 37 años, el mago croata se mantiene firme en su propósito de no despedirse de su país sin un título bajo el brazo. La Liga de Naciones es una oportunidad única para conseguir su objetivo, pero también tiene en mente la Eurocopa que se disputará en Alemania en 2024.

Por eso, los dos partidos que tiene que afrontar Modric esta semana (semifinales y final o encuentro por el tercer y cuarto puesto), pueden ser el penúltimo baile de un jugador que ya alcanza la categoría de mito en una selección que acabó el Mundial de Catar 2022 en la tercera posición y el de Rusia 2018 en la segunda.

Frente a los Países Bajos, Modric será una pieza clave en el esquema del seleccionador Zlatko Dalic, que, sin embargo, no podrá contar con su jugador más importante en defensa: Josko Guardiol. El central del Leipzig sufrió una lesión en la pared abdominal y no podrá jugar ninguno de los dos partidos que tiene que afrontar Croacia. Su baja probablemente será cubierta por Martin Erlic, mientras que varios de los nombres que acompañaron a Modric en sus últimos éxitos internacionales estarán presentes en el once inicial. Prácticamente todos los que se enfrentaron en semifinales a Argentina en el Mundial de Qatar, saldrán de inicio.

Por eso, nombres como Juranovic, Sutalo, Sosa, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric y Perisic podrían formar parte del once que intentará llegar a la final para enfrentarse a España o a Italia, los otros dos equipos que representarán el último obstáculo para un grupo que quiere coronar la era Luka Modric con un título que añadir a sus vitrinas.

Eso mismo quiere saborear los Países Bajos, que acumula 35 años sin títulos. Desde la Eurocopa de 1988, el vacío es absoluto. Pudo ganar el Mundial de Sudáfrica 2010, pero España frenó al cuadro 'oranje' en la final. Y, en su último intento, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el campeón, Argentina, frenó al equipo entonces dirigido por Louis Van Gaal en cuartos de final.

Aquel duelo marcó el final de la etapa de Van Gaal, que cedió su hueco en el banquillo a Ronald Koeman. El exjugador del Barcelona se estrenó con una contundente derrota ante Francia (4-0) en la fase de clasificación para la Eurocopa y recuperó fuelle ante la débil Gibraltar con una victoria lógica (3-0). Ahora, el proyecto de Koeman afronta un examen serio para comprobar su verdadero potencial.

Lo tendrá que hacer sin Matthijs de Ligt, lesionado en una pantorrilla durante el entrenamiento del pasado sábado. Koeman citó de inmediato para incorporarse a la expedición a su compañero en el Bayern Múnich Daley Blind y Borman será el elegido para ocupar un hueco en el centro de la defensa.

También será baja para la Final a Cuatro de la Liga de Naciones Memphis Depay, que no ha podido recuperarse a tiempo de una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, mientras que Koeman recupera a De Jong, ausente frente a Francia y Gibraltar.

El centrocampista del Barcelona pondrá los cimientos necesarios para dirigir a los Países Bajos hacia una final que podría romper una sequía de más de tres décadas sin títulos. Enfrente tendrá la oposición de Modric, también con ganas de alzar un trofeo en la que podría ser su penúltima competición internacional.

Alineaciones probables

Países Bajos: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Aké; De Roon, De Jong, Simons; Bergwijn, Gakpo y Malen.

Croacia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

Árbitro: István Kovács (Rumanía)

Fecha y horario

El partido entre Croacia y Países Bajos, semifinales de la Nations League, se disputará en el Stadion Feijenoord 'De Kuip' Rotterdam a partir de las 20:45 horas.

Horario y dónde ver en TV

El partido se podrá ver por La1 de TVE y por RTVE Play.