Ya falta poco para que eche a rodar el balón en este ilusionante play off de ascenso y el Marbella dé el primero de los últimos pasos que le separan del sueño de la Segunda División. El primer escollo es el Peña Deportiva de Santa Eulalia (22:00 horas).

El entrenador del Marbella, David García Cubillo, señaló que, más allá de pensar en la Peña Deportiva, primer rival en la fase de ascenso, durante la preparación ha insistido en “sacar lo mejor posible de nosotros mismos” para un momento que calificó como “el más importante” de su vida.

El técnico, que compareció en rueda de prensa en el hotel de concentración junto a los jugadores Javier Añón y Esteban Granero, destacó que “cualquier equipo será un gran rival, por eso están ahí”, y considera que la clave estará en su propio equipo.

“Aquí no hay favoritos, todos los equipos tienen posibilidades y va a ser una fase de ascenso imprevisible”, explicó, porque piensa que es muy difícil saber cómo estarán los rivales. “Habrá jugadores que en marzo no participaban y ahora sí, o que entonces estaban en buena forma y mañana no juegan, no somos adivinos”, insistió.

Cubillo considera importante “hacer un arranque fuerte de partido” y si “podemos ir 3-0 al descanso, mejor, pero eso será muy complicado”. También ve necesario que el equipo “sepa templar los nervios y estar tranquilo” e incidió en que han trabajo para “acertar y no tener fallos”.

El entrenador del Marbella recordó que su equipo llevaba una buena trayectoria en la liga, pero que ahora eso no sirve. “Solo importan estos 90 minutos, da igual cómo se llega”, dijo, aunque también aclaró que ese buen camino que se hizo les da “confianza”.

Por último, señaló que las palabras ‘presión’ y ‘favorito’ “las hemos olvidado de nuestra mente” y concluyó que el Marbella “está donde tiene que estar, luchando hasta el final”.

El capitán del equipo, Javier Añón, afirmó que todos están deseando que llegue la hora del partido y destacó que la afición “se ha volcado y está poniendo también su granito de arena”.

“Conocemos al rival, que es muy complicado, pero nosotros estamos trabajando muy bien y confiamos en nuestras posibilidades”, dijo antes de añadir que se siente “orgulloso” de poder lucha por el ascenso con el equipo de su ciudad.

Añón reconoció que el club les aporta “todos los medios posibles y las mejores condiciones para entrenar”, con una estructura que “ya desearían muchos jugadores de Segunda B”, pero añadió que esto “no debe suponer ninguna presión”.

Esteban Granero recordó que el año pasado por estas fechas estaba jugando con el Espanyol de Barcelona la fase previa de la Europa League y que ya en su día disputó una fase de ascenso a Segunda B con el tercer equipo del Real Madrid.

Considera que este playoff con el Marbella es “tan importante o más que lo que he vivido antes y estoy tan ilusionado como en ocasiones anteriores”.

Para él la experiencia será clave en este formato, pero que “no solo la dan los años, sino también la personalidad” y en este sentido la plantilla tiene una “personalidad fuerte”.

“Estamos ante una oportunidad única para todos nosotros, porque en diez días podemos ser de Segunda División, no es equiparable a nada. Es una situación única, a un partido” para la que ha mostrado su plena confianza en los compañeros.