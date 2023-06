Horario y dónde ver en TV el España-Ucrania de la Eurocopa sub 21

Santi Denia, seleccionador español sub 21, comentó, acerca de si hará rotaciones en su once titular pensando en los cuartos de final del Europeo de la categoría, que “lo principal es el partido contra Ucrania” teniendo en cuenta las “amonestaciones, el aspecto psicológico y el físico-médico”. “Estamos valorando todo. Está el aspecto psicológico, las amonestaciones, el físico-médico… Hacer un once en esta selección es fácil y complicado a la vez porque hay 23 jugadores buenos. Se hará lo mejor para el partido de mañana, en el que queremos los tres puntos. Lo principal es el partido contra Ucrania”, dijo en rueda de prensa.

“Todas las experiencias te valen. En unas hemos hecho cambios y en otras no. Hay que valorar todo esta noche. Lo bueno es que vamos a disponer de los 23 y a partir de ahí hay que tomar las mejores decisiones”, completó. Un partido frente a una Ucrania sub 21 a la que ensalzó. “Ucrania es uno de los equipos que mejor está jugando en este Europeo. Quieren jugar desde atrás, velocidad arriba, defienden bien… el nivel va subiendo, claro. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para conseguir los tres puntos”, valoró.

Además, Santi Denia no se mostró preocupado porque varios de sus futbolistas tengan el futuro en el aire mientras disputan el Europeo sub-21. “Lo que detecto es un compromiso de todos los jugadores por hacer un gran torneo y poder conseguir un triunfo para España. Estoy más que tranquilo porque siento ese compromiso de todos”, aseguró.

Fecha y horario

El Giulesti Stadium de Bucarest (Rumanía) acoge desde las 20:45 horas el último partido de la primera fase entre España y Ucrania, con los dos equipos metidos ya en cuartos de final, pero con el primer puesto del grupo aún por decidir.

Horario y TV

El partido será ofrecido por La2 de TVE y RTVE Play en directo.