Horario y dónde ver en TV el Rumanía-España, Europeo sub 21

El entrenador Santi Denia y seis futbolistas -Víctor Gómez, Hugo Guillamón, Juan Miranda, Antonio Blanco, Sergio Gómez y Abel Ruiz- de la selección española sub 21 afrontan el partido contra Rumanía de este miércoles como el estreno en el Europeo de la categoría y el primer paso hacia el triplete continental, tras haber ganado los Europeos sub 17 y sub 19.

“Los piratas”, como se hacen llamar este grupo de futbolistas, buscan hacer historia y ser los primeros en ganar el triplete en categorías inferiores. A ellos se podrían haber sumado otros dos refuerzos de lujo, como Ferran Torres, autor de dos tantos en la final del sub 19 contra Portugal, y Eric García; pero al estar en dinámica de absoluta, aunque no fueron convocados para la Liga de Naciones, Santi Denia decidió no contar con ellos. El técnico lidera a esta generación 2000-2001 como ya hiciera desde la sub-17. El ascenso de Luis de la Fuente a la absoluta le abrió las puertas de culminar su obra. “Es un sueño, es motivante… pero no lo pienso”, dijo en una entrevista con EFE antes de viajar a Bucarest.

La capital de Rumanía será la que empiece dictaminando el futuro de esta generación, ya que disputará ahí sus tres encuentros de fase de grupos. Además, el primero será precisamente contra el combinado local, coanfitrión del torneo junto a Georgia; un país que si España pasa como primera de su Grupo B, no pisaría hasta la hipotética final. Ese es el gran objetivo de los de Santi Denia. Uno que les haría garantizarse la presencia en los Juegos Olímpicos de París de 2024, ya que el Europeo reparte cuatro plazas.

El técnico de Albacete ha insistido desde el inicio de la concentración el 9 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la importancia del primer partido contra un Rumanía que ya logró clasificarse para Tokio 2020 y que cuenta con refuerzos de lujo de la absoluta. En portería Stefan Tarnovanu (FCS Basilea); en defensa Vladimir Screciu (Universitatea Craiova); y en ataque Louis Munteanu (Farul Constanta, cedido por la Fiorentina) y Valentin Mihaila (Parma). No será un rival fácil además de por el hecho de jugar en casa y empezar bien un torneo tan corto como el Europeo sub 21, con solo 16 selecciones, es fundamental.

Tiene algunas dudas en su once titular Santi Denia. En portería, Arnau Tenas, guardameta titular en el Europeo sub 19 de 2019, se juega el puesto con Julen Arrizebalaga en una posición, bajo palos, de garantías para España con estas dos alternativas.

En defensa, Arnau Martínez, Hugo Guillamón, Jon Pacheco y Juan Miranda son los candidatos a salir de inicio. La posición de pivote apunta a Antonio Blanco, aunque Adrián Bernabé ha destacado por su rendimiento en los entrenamientos en Las Rozas. Fue de los mejores en el amistoso contra México sub 23 (1-1) y ya le ‘quitó’ el hueco en la convocatoria a Nico González, por lo que también tiene opciones. Con el ‘9’ claro, posición ocupada por el capitán, Abel Ruiz, y con Sergio Gómez siendo fijo en una de las bandas, los tres restantes generan dudas, sobre todo por la gran calidad de talento que atesora España en esa línea de tres cuartos. Ander Barrenetxea, extremo eléctrico, iniciará como revulsivo y, a partir de ahí, Santi Denia cuenta con seis jugadores para tres lugares.

Oihan Sancet y Álex Baena para estar más cerca del pivote, con este último con más opciones. Mientras que Rodrigo Riquelme, Gabri Veiga, Aimar Oroz y Rodri Sánchez se disputan los dos últimos lugares. El único de ellos que ha sido titular en los tres partidos de Santi Denia con la sub-21 ha sido Rodri Sánchez, por lo que apunta a repetir. El otro ocupante del once titular dependerá de los planes del técnico, con Gabri Veiga partiendo de inicio como una de las estrellas del equipo español.

Alineaciones probables

Rumanía: Stefan Tarnovanu; Alexandru Pantea, Vladimir Screciu, Victor Dican, Valentín Ticu; Alexandru Isfan, Constantin Grameni, Dragos Albu, Claudiu Petrila; Valentin Mihăilă y Louis Munteanu.

España: Julen Aguirrezabala; Arnau Martínez, Hugo Guillamón, Jon Pacheco, Juan Miranda; Antonio Blanco, Álex Baena, Gabri Veiga; Rodri Sánchez, Sergio Gómez y Abel Ruiz.

Fecha y horario

El Stadionul Steaua (Bucarest, Rumanía) será el escenario del primer encuentro del Europeo sub 21 entre Rumanía y España a partir de las 20:45 horas. Erik Lambrechts (Bélgica) será el árbitro.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se puede ver a través de Teledeporte y RTVE Play.