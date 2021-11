Antequera y Vélez se citan con el Mérida y el Don Benito

Mientras el Córdoba sigue marcando su particular ritmo ascendente en esta Segunda RFEF, Antequera CF y Vélez CF buscan posicionarse en los puestos de play off de ascenso de cara a esta undécima jornada de la categoría en su Grupo 4. Los blanquiverdes reciben en casa a otro equipo sólido como el Mérida AD mientras el cuadro axárquico se enfrenta al CD Don Benito.

El Antequera de Nacho Pérez buscará romper con la racha de cuatro partidos sin vencer que acumula el equipo, tras tres empates y una derrota que le han llevado fuera de los puestos de ascenso. El 1-1 ante el Villanovense les deja con 16 puntos, los mismos que la UD Montijo, en quinto lugar pero con mejor golaveraje. Reciben al Mérida en El Maulí (17:00 horas), otro equipo sólido y confiable de la categoría, cuarto clasificado con 17 puntos.

Por otro lado el Vélez de Miguel Beas intentará no tocar mucho para que la racha continúe. Tres victorias consecutivas de los axárquicos les han disparado en la tabla y les han permitido ocupar la zona media, a solo dos puntos de la zona de descenso y tres de los play off de ascenso. La última victoria ante el Coria, refuerza mucho la nueva versión de los veleños, que tendrán que acudir al Vicente Sanz para hacer frente al Don Benito, un equipo que enlaza seis jornadas consecutivas sin perder, aunque aún no conoce la victoria en su feudo.