IV edición del Torneo de Canteras Andaluzas en el Romeral

El campo de fútbol del Romeral, situado en la barriada malagueña de Teatinos, será el hogar de la IV edición del Torneo de Canteras Andaluzas de categoría Prebenjamín. Se disputará el próximo 4 de junio en la cita hay convocados equipos de todos los puntos geográficos de la comunicad andaluza. Algeciras, Cádiz, Sevilla, Granada y por supuesto Málaga contarán con varios representantes para esta cuarta edición cargada de fútbol y valores. Un torneo que está patrocinado por la Diputación de Málaga, que como siempre fomenta el deporte entre los más pequeños de la ciudad.

El torneo arrancará con el partido entre el Atlético Zabal y el Málaga CF y la fase previa se cerrará con un Betis – Cortijillo Bazán. Habrá final de bronce, plata y oro para que todos los equipos que compiten tengan una cantidad similar de partidos. La final de bronce será a las 16h10 y las de oro y plata serán a las 17h30. Los equipos participantes son el CDF Romeral, Atlético Zabal, We Football, Cádiz, Estepona, CD Tiro Pichón, Granada CF, La Barrera, CD Mentidero, CFSM Mirador, Betis, AD San García y Cortijillo Bazán.

Málaga CF y cantera

Kike Pérez, director general del Málaga, explicó que rompió la vinculación con el San Félix porque pretende aumentar los acuerdos con clubes de la provincia. "Me sorprende lo del San Félix, no voy a engañar, muchísimo. Hay más de 200 clubes en la provincia y el Málaga no tiene ni 20 contratos firmados. En mi opinión hay que ir pasos más atrás, antes de gastar 150.000 euros en el San Félix, mejor un convenio con 8 clubes. He analizado los últimos seis años todos los jugadores malagueños, tengo los números y se lo he dado a Loren. Incidir que todo malagueño de la provincia termine en el Málaga no sólo el San Félix. No todos los clubes potentes tienen clubes como el San Félix, sólo los que están económicamente en otro nivel", explicaba.