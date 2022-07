Nicolás López llega al Iberoquinoa Antequera por petición de Chispi

Los despachos del Iberoquinoa Antequera no descansan y siguen trabajando para conseguir una plantilla competitiva esta temporada 2022/23, donde lucharán en División de Honor Plata tras el descenso desde Liga Asobal. Por eso, el conjunto verde se está reforzando para volver a la élite. En una semana de llegadas se confirma una nueva, en este caso es el central Nicolás López que proviene del Club BM Villa de Aranda.

El central madrileño tiene 28 años y es un veterano de la División de Honor Plata que destaca por su dirección de juego y buena lectura de este. Siendo un punto clave para el conjunto que dirige Chispi, un jugador que asume responsabilidades en los momentos importantes, por eso se espera que sea una pieza fundamental en los esquemas del combinado antequerano.

Se formó en las categorías inferiores del BM. Alcobendas, dando sus primeros pasos en lacategoría sénior y, tras pasar por Guadalajara, Novás, Ciudad Encantada y San José Obrero, en 2018recaló en el BM Villa de Aranda, donde ha disputado las últimas cuatro temporadas.

Nico López se muestra contento e ilusionado en su llegada al Iberoquinoa Antequera. “Me parece unbuen proyecto deportivo. Desde las primeras conversaciones que mantuve con Chispi me gustó laidea que planteaban tanto para mí como para el equipo en sí. Es un club mítico del balonmano y dela categoría, con una cultura del balonmano tremenda, que siempre ha sido muy característicacuando he jugado allí. Es un equipo en el que puedo aportar mucho, en lo colectivo y lo personal, yque me puede seguir haciendo crecer como jugador este nuevo reto. Estoy muy contento y muyilusionado y con muchas ganas de empezar ya”, señala el nuevo central verde.

El que será su entrenador, Chispi, considera muy importante el fichaje del jugador madrileño: “Seadapta perfectamente a la idea que tengo en mi cabeza de cómo queremos jugar. Creo que es unbuen complemento con Alberto y entre ambos van a ayudar mucho a crecer a chicos de cantera quevan a estar con nosotros. Destacar la capacidad que tiene para jugar en transición, subiendo elbalón en segunda oleada muy bien y buen juego con pivote y de hacer jugar a los demás y golearcuando hay necesidad. Va a ser un jugador muy importante a lo largo de la temporada y estoy muycontento de que haya querido venir a Antequera”.