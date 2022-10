Iker Casillas presume de mangos de la Axarquía

Se deja ver de vez en cuando Iker Casillas por Málaga, con algún piropo incluido. Esta vez coincidió en Madrid con un malagueño ilustre, Fernando Ruiz Hierro, que ha estado recientemente por Málaga en el centenario que celebró el Vélez. Allí comió también con la pareja del veleño y presumía de invitación y también de haber recibido un regalo gastronómico desde la Axarquía. "Comida con buena gente. Lo mejor de todo es que me sale gratis. No me gasto un euro. La locomotora me ha regalado unos mangos”, decía el campeón de la selección española campeona del mundo.