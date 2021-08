Incombustible Carolina Navarro: título en el Challenger WPT de Calanda

Incombustible la malagueña Carolina Navarro Björk. A sus 45 años, la leyenda del pádel sigue siendo competitiva y junto a su compañera Eli Amatriain, a la que se unió hace unos meses, ganaron la final del Torneo Challenger World Padel Tour de Calanda (Teruel) al vencer por 6-4 y 7-6 después de remontar un 2-5 adverso en el segundo set ante Collombon y Castelló.

"Luchamos juntas, sufrimos juntas, reímos juntas y lloramos juntas. Gracias Eli por todo, en todos los sentidos. Por tu apoyo, tu entrega y tu fuerza, dentro y fuera de la pista. El deporte me ha enseñado tantas cosas... Unos valores con los que he crecido desde pequeña y he seguido fielmente desde chiquitita... El deporte me ha hecho crecer como persona, me ha enseñado a luchar hasta la última bola, me ha enseñado a respetar a mis rivales (cada día más jóvenes), a trabajar en equipo, y darlo todo por mi compañera. Me ha enseñado a creer en mí, cuando las cosas no salían y a tener los pies en la tierra en días como hoy. Pero, sobre todo, el deporte me ha hecho ser una persona agradecida con todos vosotros, sobre todo con los que estáis cuando las cosas no salen. Agradecida con todos los que estáis en la sombra, y hoy más que nunca estáis a mi lado, mi equipo, mi familia, mis amigos, mi gente.... Gracias a mis patrocinadores, por su apoyo siempre. Y gracias infinitas a este deporte maravilloso que me ha formado como persona, y que hoy me ha hecho disfrutar como una niña pequeña y hacerme muy muy feliz. Hoy a celebrarlo, y mañana a pensar ya en Cascais, que tenemos un nuevo reto", escribía la malagueña a través de las redes sociales.