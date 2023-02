Demasiado Inter Movistar para el BeSoccer UMA Antequera (0-6)

El BeSoccer UMA Antequera no pudo esta vez siquiera soñar con la proeza. Si hace poco más de un mes llevaba al Inter Movistar hasta la tanda de penaltis en las semifinales de la Supercopa después de remontar, en su debut en la Copa de España no pudo ir más allá de los cuartos de final y sin ofrecer demasiada resistencia al poderoso equipo malagueño. No hay que perder la perspectiva y era ya un gran hito salir al parqué del Palacio de los Deportes de Granada en un evento de esta categoría, la gran fiesta del fútbol sala español.

El Movistar marcó territorio desde el inicio. Cecilio y Sepe marcaron en los primeros siete minutos, aprovechando balones divididos en los que se anticiparon. Tete pedía tiempo muerto y le recordaba a sus hombres que debían ser fieles al equipo que son y estar más despiertos. Poco después del ecuador del primer tiempo, el cuadro malagueño alineaba al portero jugador durante varios minutos para intentar cambiar el aire del partido. Pero tenía dificultades para construir y para llegar a la meta rival.

El partido llegaba al descanso con 0-2 y había aún opciones de virar la suerte del duelo si se hacían las cosas bien, pero rápidamente Cecilio, que fuera jugador del equipo malagueño hace unas temporadas, marcaba su segundo tanto y echaba un jarro de agua fría en las espaldas de los jugadores antequeranos. Óscar tenía una buena oportunidad tras un robo, quizá la más clara hasta ese momento, pero no podía culminar para abrir un punto el partido.

El tanto de Fits a 10 minutos del final ponía ya el partido prácticamente imposible para los malagueños. Tete intentaba ya como último recurso usar de nuevo el portero jugador para una remontada a la desesperada que no llegó. Álvaro Quevedo veía su segunda amarilla y el Movistar senteciaba a los pocos segundos aprovechando el cuatro contra tres en apenas unos segundos para colocar el 0-5 por medio de Fits, de nuevo. Drahovsky marcaba el 0-6, que sería ya definitivo para la suerte de un partido desigual.

El BeSoccer había malacostumbrado a sus seguidores con actuaciones sobrenaturales ante los grandes del fútbol sala español, pero esta vez fue el equipo madrileño bastante mejor que los malagueños, más terrenales. Nada que reprocharse, queda mucha temporada por delante, en la que hay que cerrar la salvación, que está bien encaminada pero que será muy cara, y también el aliciente de estar en los cuartos de final de la Copa del Rey, a una eliminatoria ante un equipo de Segunda para poder jugar una Final Four en Antequera que sería otro evento histórico para el club universitario.