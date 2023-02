Inter Movistar - UMA Antequera: "Nada que perder y mucho que disfrutar" (21:30 horas)

"Lo firmo ahora mismo con los ojos cerrados y me retiro casi del fútbol sala", explica Davilillo al ser planteada la posibilidad de que un gol suyo sirva para vencer al Inter Movistar en los cuarto de final de la Copa de España, este jueves 9 de febrero (21:30 horas), y darle el pase a semifinales al BeSoccer UMA Antequera. Tendrán que tener cuidado Tete, Crispi y Eloy Cano si no quieren perder al 8 antequerano, quien ya consiguió poner la igualada (3-3) ante este mismo rival en las semifinales de la Supercopa de España.

El ala zurdo universitario viajará al torneo soñado por cualquier jugador de fútbol sala desde chico tras realizar un examen, ya que se encuentra cursando un Grado Superior de Administración, el cual pasa a un segundo plano con permiso de esta oportunidad: "Firmo suspender la evaluación y ganar la Copa de España". Esperemos que no lea la entrevista su profesor o profesora. Quizás no conozca a la vuelta a su alumno si se repite la campanada universitaria, Davilillo promete lo siguiente si se produce: "Me tatúo, me rapo, me pongo el pelo verde pistacho... todas las promesas de mi equipo las hago yo solo". Tocará ver si cumple su palabra, ya que el capitán Miguel Conde admitió en el Media Day que no realizó sus promesas tras conquistar la histórica Copa del Rey.

"Entradas me han pedido mil millones, pero el gol indiscutiblemente es para mi padre porque es quien siempre ha dado el callo y me da más caña, también quien más nervioso se pone", desveló el jugador

Centrándose en la primera participación del UMA Antequera en este torneo, el exjugador de Atlético Carranque confirma que el equipo "llega con muchas ganas y a tope", mientras añade: "Estamos con la confianza igualmente muy alta a pesar de la mala racha, porque estamos haciendo una grandísima campaña. Nadie esperaba en la segunda vuelta ir con seis puntos por encima del descenso. Una mala racha... pero para cambiar la dinámica llega muy bien este torneo".

El combinado de Tete saltará al parqué del Palacio de los Deportes de Granada a las 21:30 horas para verse las caras por tercera vez ante el conjunto madrileño, todavía no conocen la derrota los malagueños ante ellos con una victoria en el Argüelles y un empate en Alzira. Por lo tanto, dos escuadras que se conocen bastante bien: "Este año le hemos pillado la tecla, pero sabiendo como es Inter no creo que el tercer partido vayan a bajar los brazos. Todo lo contrario, van a sacar sus armas a relucir y más siendo una Copa de España. Todos los jugadores quieren dar el mil por mil aquí e intentaremos que sea el tercer partido sin que nos ganen, al menos compitiendo".

El UMA Antequera no afrontará su segunda cita histórica de la temporada sólo, ya que según confirmó el presidente Eloy Cano se desplazarán varios aficionados de Antequera en autobús, aunque el 8 verde admite que los que vayan serán suficiente: "El jueves sabemos que es el día más flojo en cuanto a afluencia de público porque la gente trabaja al día siguiente, pero es una Copa de España y es un torneo que se celebra una vez al año. Este siempre es el más especial para todos los jugadores y es un sueño para nosotros. No espero un lleno absoluto, pero con que haya un cincuenta por ciento se va a notar bastante". Además, añade: "Esperemos que los que vayan lo den todo porque nosotros también lo haremos, a ver si tenemos una pizca de suerte".

Las últimas palabras de Tete en tierras malagueñas para su plantilla fueron las siguientes: "No debemos bajar los brazos, si nos marcan un gol no pasa nada, que sigamos con la cabeza arriba. Debemos hacer nuestro partido, si hacemos las cosas bien y defendemos con el cuchillo entre los dientes es difícil que nos hagan daño y aprovechar las posibilidades que tengamos". Eso sí, no se debe olvidar que UMA es muy fuerte a partido único: "Nosotros sabemos que puede pasar cualquier cosa y si competimos bien, como lo hemos hecho las últimas veces que nos hemos enfrentado a Inter Movistar a partido único en campeonatos, así de eliminación directa, puede cambiar tanto la dinámica como la forma de pensar del equipo".

"Es el mejor UMA Antequera de la historia, porque casi todas las temporadas por desgracia estaban ahí metido en el hoyo y nunca habían conseguido meterse en una Copa de España o ganar un título. Sobre todo muy orgulloso, no tengo palabras para definir lo que está consiguiendo este grupo", es el análisis del ala zurdo sobre las temporadas que está viviendo en el equipo de su tierra. Mientras recalca que la clave de esta plantilla es conocida ya de sobra: "Queda muy repetitivo, pero es verdad que somos diferentes porque esto es un club muy familiar y cercano. Además, lo más importante, es que no tenemos nada que perder y venimos a disfrutar y cumplir el sueño de algunos que no la hemos jugado todavía".

En lo personal, Davilillo se encuentra jugando bastante más y siendo a veces importante: "Es cuestión de ganar experiencia, minutos y sobre todo confianza. Cuando un jugador tiene esa confianza da el doscientos por cien y es verdad que ante un equipo de mitad de tabla para abajo tenemos que defender más de la cuenta (risas), pero poco a poco toca seguir ayudando al equipo con lo que sé". Y si marcase de nuevo ante Inter tiene claro para quien sería la dedicatoria: "Entradas me han pedido mil millones, pero el gol indiscutiblemente es para mi padre porque es quien siempre ha dado el callo y me da más caña, también quien más nervioso se pone".

Eso sí, aunque lo primero es pensar en el rival de este jueves, el ala zurdo reconoce con quien no quiere enfrentarse en las semifinales en el caso de pasar: "Siendo realista al Barça nadie se lo quiere encontrar, es el actual campeón de Liga y Copa de España, lo ha ganado todo. Sabemos que Valdepeñas nos ha ganado este fin de semana en casa y es un grandísimo rival, pero al Barcelona ningún equipo lo quiere ver ni en pintura, aunque va con muchas bajas".

Puede parecer que la baja de Pablo Ramírez afectará al conjunto verde, sin embargo, Davilillo lo tiene claro: "Sabíamos que Pablo ahí arriba se buscaba las castañas el solito, pero, como dice el tópico, ningún jugador es mejor que todos juntos. Es una baja importante porque es un grandísimo futbolista, ya lo está demostrando, pero todos a una somos más fuertes que un jugador sólo". Por lo tanto, el joven de 25 años tras realizar su examen se subió al autobús camino a Granada, donde confirma que durmió bien: "En cuanto a nervios no tengo ningún problema" para luego en el vestuario cumplir el único ritual que tiene: "Inconscientemente siempre hago lo mismo, no es superstición ni manía, me empiezo a vestir por la izquierda".

De momento está a unas pocas horas de cumplir su sueño de pequeño, cuando todavía jugaba a las órdenes de Chaves desde el banquillo y la dirección de Toba en el prestigioso Atlético Carranque, donde llegó a jugar Segunda B: "El que te diga que no es su sueño jugar una Copa de España cuando la ve por la tele es mentira. Todo jugador de fútbol sala ve por televisión este campeonato que en un mismo fin de semana reúne a los mejores equipos España y sus grandísimos futbolistas. Se te viene a la mente imágenes de grandes jugadores que por qué no puedes hacerlo tú ahora".