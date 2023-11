Javi Medina saca pecho: "Éramos las cenicientas"

El Antequera CF es el equipo de moda y este fin de semana volvió a demostrar los motivos con una victoria bastante solvente ante el Linares Deportivo por 2-0. La consecución de la victoria los coloca a tan solo un punto del Málaga CF. Después del partido ya mencionado, Javi Medina habló en rueda de prensa.

El entrenador quiso sacar pecho del trabajo de su equipo después de haber sido tratado como uno de los 'caramelitos' de la categoría antes de que esta comenzase: "Éramos las cenicientas cuando decían que competir en esta categoría va a ser muy difícil y con el presupuesto que tenéis y con los jugadores esta categoría es muy difícil. Nos pusimos a trabajar, a intentar jugar bien al fútbol, a ser exigentes y ya veremos si mantenemos eso a donde podemos llegar".

El técnico también habló sobre Carlos Kameni y su bagaje por El Maulí desde su llegada: "Carlos es lo que hablamos cuando vino y al final el tiempo creo que nos está dando la razón con él. Yo se lo dije el otro día a los jugadores y lo puse de ejemplo. Creo que cuando se consigue jugar en primera división, que para mí es la élite del fútbol, es porque estás hecho de una pasta especial. Carlos llegó, entrenó siete entrenamientos y hizo un partido muy bueno con el Granada. Y hoy otra vez porque para jugar en primera tienes que tener un carisma y una personalidad, sobre todo debajo de los tres palos".

Además, quiso hacer una valoración del partido ante el Linares Deportivo: "Muy contento por volver a ganar aquí en casa, por sumar tres puntos. Como me dijo una vez un compañero, ganar partido es muy difícil en cualquier categoría y tenemos que darle mucho valor y mucho mérito. Lo hemos visto esta semana con todos los equipos, lo difícil que ha sido ganar. Hemos vuelto a demostrar que somos un equipo competitivo, sólido y que estamos con mucha hambre y muchas ganas de hacer cosas. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar, tenemos que dar un paso adelante en muchas cosas todavía. Pero estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir aprovechándola". Pese a esto, se mostró crítico y exigente con los suyos: "Una de las cosas que tenemos que aprender a mejorar, que cuando el partido tienes la oportunidad de cerrarlo, lo tienes que cerrar, porque si no en los últimos cuatro o cinco minutos pasas esa fatiga que no nos gusta y que nos hace un poco de sufrir ahí".

Por último, habló de sus sensaciones en algunos tramos del duelo: "Es verdad que nos hemos puesto por delante, pero no tenía la sensación de tener el partido controlado como nos gusta. En el segundo tiempo creo que sí hemos salido con las ideas más claras, aunque ellos han seguido siendo intensos y presionando".