Javier Guillén: "Tenemos más peticiones de las que podemos atender para que la Vuelta venga a Málaga"

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) puso en marcha los ‘Encuentros Deportivos Online’ con Javier Guillén, director general en Unipublic y de la Vuelta Ciclista a España, que ha afirmado que “tenemos más peticiones de las que podemos atender para que La Vuelta venga a Málaga y provincia en los dos próximos años".

El escenario de incertidumbre ha sido el contexto en el que Guillén ha explicado que “no sabemos si va a haber Vuelta. Nos estamos preparando en el plano organizativo, sanitario y económico porque esto es una crisis que está afectando a los presupuestos de todas las compañías y, por supuesto, a nuestros socios comerciales, que quieren seguir en La Vuelta. Por lo que tenemos que acoplarnos y tener que conjugar la nueva situación”.

En cuanto a los diferentes escenarios, el director general ha subrayado que “no es inviable hacer una carrera sin público, pero no es deseable. Prefiero que haya Vuelta a España con restricción de público, a que no haya; aunque a un evento deportivo sin público le falta esencia. Pero en estas circunstancias, lo importante es que salga el evento. Hay que ser optimista, realista y consciente de que no vamos a estar al margen de la realidad que nos toca vivir”.

En este sentido, “nosotros esperamos que en octubre haya mucha normalidad porque más allá de noviembre es absolutamente inviable realizar la carrera y si la situación económica persiste en 2021 podríamos tener una repercusión negativa”, ha apostillado el máximo responsable de La Vuelta Ciclista a España, quien ha hecho hincapié en que “si hubiera que hacer esfuerzo para reducir personal desde luego que lo haríamos. Mientras ese riesgo cero no exista, seguiremos ajustándonos en todas las acciones que hagamos”.

Sobre los tests, Guillén ha respondido que “si hay que hacer test a todos los corredores se hará, aunque antes habría que ver otro tipo de circunstancias, ya que en España se está planteando realizar cuarentena a todos los que vienen del extranjero; y hay que tenerlo en cuenta porque el pelotón de la vuelta es internacional. Sería un hándicap importante que los corredores extranjeros tuvieran que pasar una cuarentena al llegar a España. Confío en que haya excepciones”.

Durante la charla sobre el impacto de la crisis sanitaria en las grandes vueltas ciclistas, que ha sido moderada por los periodistas Kiko García (SportDirect Radio), Mar Bianchi (La Opinión de Málaga) y Emilio Guerrero (Cope Málaga), Javier Guillén ha respondido algunas cuestiones sobre la “incógnita” del estado de forma de los ciclistas “porque no ha habido carreras previas” o la “despreocupación” de La Vuelta -en cuanto a la participación- ya que “al alejarnos en tiempo del Tour de Francia la recuperación es mayor”. “Entendemos que los equipos llevarán sus mejores escuadras al Tour, por lo que es difícil que doblen en el Giro de Italia, y sí será más fácil que lo hagan en La Vuelta”, ha concretado.