Un proyecto deportivo con un papel destacado para la cantera. Así preparó este curso 2019/20 el BeSoccer UMA Antequera. La vuelta a Segunda División tras el paso por la máxima categoría ha querido afrontarlo Manuel Luiggi Carrasco Moli con presencia en su plantilla de jóvenes talentos que piden paso entre los miembros del primer equipo. Al disponer de un plantel corto en cuanto a número de efectivos, el experimentado entrenador malagueño ha vuelto a poner el foco en la formación acelerada de algunos canteranos que venían destacando en los últimos años. Este es el caso de Jesús Sepúlveda Reina. En la primera jornada ya entró en la convocatoria del compromiso en Talavera.

El cantrerano ha ido reclamando más protagonismo en los planes del cuerpo técnico con sus buenas actuaciones en las pista cuando ha tenido la oportunidad. Ha entrado en un total de ocho convocatorias a lo largo de la primera vuelta y ha disputado siete encuentros acumulando 34 minutos. Un ala muy rápido, vertical en sus movimientos y con mucha calidad a la hora de manejar en balón. Su ímpetu por devolver la confianza con un gran rendimiento, le ha hecho trabajar con seriedad en defensa y disponer de ataques claros para haber conseguido ya algún gol en Liga. Un jugador con imán para recibir balones en área rival con opción de disparo.

Con varias participaciones de nivel en una categoría de plata tan exigente, el12 verde ha recibido esta semana la llamada de la selección andaluza sub 19 junto alportero Juan Carlos Torres para participar de un primer entrenamiento con laintención de empezar a perfilar un grupo concreto. “Fui con mi compañero Juanqui.Hubo muy buen ambiente, muy agradable y estuvimos dando el máximo”. Asimismoexplica el crecimiento que ha tenido en apenas una campaña. “He pasado de jugaren provinciales el año pasado a estar este con la sub 19 de Andalucía y jugar en Segunda División. Un cambio muy grande. Siempre que salgo a la pista con el primer equipo, es verdad, que tengo alguna ocasión. Ya entrará la pelota. No hay que tener prisa”, detalló.

La semana pasada llegó la primera derrota del cuadro antequerano en Amateante el Real Betis FS y Jesús Sepúlveda formó parte del bloque que no pudoconservar una imbatibilidad que se ha mantenido durante 13 jornadas. “El partidoestuvo muy reñido. Tuvimos nuestras oportunidades y pudo decantarse paracualquier lado. Como casi siempre que salgo tengo alguna ocasión, esta vez elportero me la adivinó. No hay que obsesionarse con el gol y, como he comentado, yaentrará”. Por otro lado, el ala también se refiere al siguiente reto de no fallar en elPabellón Fernando Argüelles este próximo sábado 21 de diciembre, a las 17:00horas, en el último choque del año y de la primera vuelta de la competición. “Comodecía el capitán, si nos dan a firmar este inicio de temporada, se hace sin dudarlo.Ahora a tope contra Alzira y a sacar los tres puntos para seguir líderes y acabar bien el año”.