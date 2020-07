Jiménez estrena récord en el Hero Open

Cuando este mediodía (12:25 horas en Gran Bretaña) Miguel Ángel Jiménez golpee la bola en la primera vuelta del Hero Open, en el Forest of Arden Marriott Hotel & Country Club de Birmingham, ostentará un récord difícilmente superable. Hace 37 años, en 1983, jugó su primer torneo del European Tour. Fue en Las Brisas, en Marbella, en un Open de España. Alcanzará la increíble cifra de 707 pruebas del Circuito Europeo y se convertirá en el hombre que más ha jugado, una vez desempate con el escocés Sam Torrance, con el que igualó la semana pasada. En los años 70 se instauró el circuito y, desde entonces, han pasado miles de golfistas, a los que Jiménez superará en longevidad.

A sus 56 años, el malagueño compatibiliza el Champions Tour, para mayores de 50 años y que se desarrolla en Estados Unidos, con el Circuito Europeo. Será en unas circunstancias especiales este récord. No hay público aún en los eventos de golf que se están celebrando en Europa y no podrá recibir in situ el reconocimiento de los aficionados. A su edad, sigue siendo Jiménez aún muy competitivo, gana en el Champions Tour y aún hace buenas vueltas jugando con los jóvenes, como sucedió en las pasadas semanas en Austria e Inglaterra.

“Cuando paré en marzo estaba desesperado por competir, hice un Top 10 en Austria y me sentí bien. Aún golpeo aún muy lejos la bola, no como los jóvenes, pero es bonito jugar después de tanto tiempo. Me siento bien”, decía Miguel Ángel Jiménez antes de batir el récord.

“A Sam Torrance le dije que le iba a coger. Este ha sido uno de los motivos por los que he competido estos años en el European Tour, superar a Sam.. Es una motivación para mí este record. Es un gran jugador, que hizo mucho por el golf”, explicaba el de Churriana sobre el legendario jugador escocés, aunque tenía un poso de tristeza: “Es impresionante conseguir el récord tras casi 40 años dando vueltas por el mundo, pero aquí echo de menos algo, el público, porque sería mucho más impresionante si tuviera a los aficionados y a todos mis amigos británicos aquí viéndome jugar. Estoy triste, pero al menos estamos jugando otra vez al golf y espero que pronto los aficionados puedan estar aquí”.

Y así Jiménez da un paso más en su particular historia, a la que no se la adivina un fin cercano. Obviamente, la edad lleva a un declive competitivo, pero el malagueño se resiste. Y, 37 años después de debutar en el circuito, será el jugador con más torneos en el European Tour.