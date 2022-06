Joaquín le vacila a Haaland en Marbella: "No tienes sitio en el Betis"

Era difícil imaginarse una conversación entre Joaquín y Erling Haaland, pero ambos se han encontrado en Marbella y han decidido dejarla para la posteridad en una publicación de Instagram. El ex malaguista ha bromeado sobre el fichaje del noruego: "Dice Haaland que se quiere venir al Betis. Le he dicho que ya no tiene sitio. Ya para el año que viene. Para el City". La guasa del gaditano parecía gustar al crack noruego, que se reía y decía "muy bien, muy bien".

Haaland es habitual en Marbella, ya lo hizo en pasadas situaciones levantando rumores sobre un posible fichaje por un equipo español. Sin embargo, el noruego ha firmado esta temporada con el Manchester CIty de Pep Guardiola siendo así uno de los traspasos más sonados del verano. Haaland se compró una casa en la Costa y viene siempre que tiene unos días. Lo hizo en Navidades y ahora también en verano. El Manchester City oficializó la llegada de Erling Haaland el 13 de junio. Un fichaje millonario del que todavía no se han conocido muchos detalles más allá de que el noruego firma hasta el año 2027. Pep Guardiola se asegura así tener un nueve de garantías en el club, la pieza que le hacía falta para completar el equipazo en la Premier League. "Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. El City es un equipo con muchos jugadores del más alto nivel y Pep (Guardiola) es uno de los mejores entrenadores de la historia, así que creo que estoy en el sitio adecuado para cumplir mis sueños. Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como jugador. Tengo mucha confianza en que puedo conseguirlo aquí. Es un gran cambio para mí y tengo muchas ganas de empezar ya la pretemporada", señaló el propio jugador.