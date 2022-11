Cómo y dónde ver en TV el Jordania-España, último amistoso antes del Mundial de Catar

El único amistoso que la selección española disputa antes de buscar la gloria en el Mundial de Catar 2022, presenta la oportunidad de obtener buenas sensaciones previas en la visita a Jordania en Amán, con Ansu Fati a la cabeza en una cita ideal para volver a brillar como internacional, en un encuentro que se pierden por precaución Álvaro Morata, Marcos Llorente y Hugo Guillamón.Apenas ha jugado cuatro partidos con la absoluta siendo un niño. Ha pasado dos años sin poder hacerlo por culpa de las lesiones. Pero Ansu Fati regresa a tiempo para su primera gran cita con España. Tras perderse la última Eurocopa, es una de las grandes esperanzas de Luis Enrique para el Mundial. Su gran duda de la convocatoria pero directo a la titularidad en el único test previo.Marcó un gol ante Ucrania en su primera titularidad, su segundo día como internacional absoluto. Y Ansu los buscará ante Jordania para reforzar su candidatura al protagonismo principal en Qatar 2022. Representante, como Pedri o Gavi, de una generación con descaro que se ha acostumbrado a jugar en la elite como en los campos de su barrio.Buscó la Federación un encuentro de poca exigencia para que fuese rodaje hacia la Copa del Mundo. Un país relativamente cercano, Jordanía, de camino a Catar. Una parada rápida para que los jugadores se vuelvan a juntar, ganen confianza juntos y, si es posible, goleen para llegar al estreno del Mundial ante Costa Rica con mayor seguridad en las áreas.Es uno de los puntos siempre a mejorar por la selección de Luis Enrique, que no podrá contar con el único 9 puro que lleva al Mundial, Álvaro Morata, y realizará ensayos entre varios candidatos al puesto. Aparece Ansu como opción pero también Marco Asensio, como en La Romareda ante Suiza, Dani Olmo, como en la semifinal tan brillante que dejó en la Eurocopa contra Italia, y, cómo no, Ferran Torres, siempre aliado al gol con España desde la llamada del seleccionador.Aunque el once tipo de Luis Enrique está más que definido, el asturiano siempre deja espacio a ganarse una plaza por sensaciones de los entrenamientos y por lo que se demuestra en el campo en un partido como el de Jordania. Selección 84 en el ranking FIFA que llega al duelo sin encajar un solo gol en sus cinco últimos encuentros. Eso sí, Siria, Indonesia, Omán, Kuwait o Nepal fueron sus rivales. Conjuntos muy alejados del potencial español.No será indicativo de nada el equipo titular que alinee Luis Enrique, que tiene intención de dar minutos al mayor número de jugadores posibles. Con Unai Simón indiscutible en portería, Sergio Busquets como faro y buscando un nuevo referente sin Morata para completar la columna vertebral. La misma necesidad de minutos de Ansu la tiene uno de los pesos pesados de Luis Enrique, Koke Resurrección, recién recuperado de una lesión y que apunta a titular. Diferente será en el estreno en Catar con un 'pulso' con Gavi que se decanta por el físico.Es en el tridente ofensivo donde más opciones maneja el seleccionador español, que da paso a Ansu, elogia el momento dulce de Marco Asensio y recupera a Dani Olmo tras perderse varios partidos por lesión. También vuelve Aymeric Laporte como jefe de la defensa. Será el inicio de la cuenta atrás hacia un Mundial al que España, con un grupo joven repleto de descaro, acude desbordando ilusión.

Alineaciones probables

Jordania: Sahfi; Al Zawahreh, Mohammad Ali, Zahran; Samir, Al Murjan, Al Rawashdeh, Bani Attiah, Deeb; y Al Laham.España: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres o Dani Olmo.

Fecha y horario

El Amman International Stadium acoge desde la 19:00 horas local (17:00 horas en España) el último partido amistoso antes del Mundial de Catar entre Jordania y España. Dirige el partido Ahmed Al Kaf (Omán).

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro será ofrecido por Teledeporte de TVE y también por los dispositivos móviles de RTVE.