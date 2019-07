El proyecto del Málaga Femenino empieza a rodar bajo la dirección de José Herrera. El nuevo entrenador blanquiazul fue presentado en la sala de prensa de La Rosaleda junto a Mario Rueda, coordinador de la sección femenina. Herrera dejó clara su ambición desde el primer momento: “Estoy deseoso por luchar por este escudo”. Además, aseguró que su elección para el puesto “es la correcta desde el día uno”.

Mario Rueda, por su parte, afirmó que “la coincidencia de ideas entre el entrenador y la dirección” hizo que las negociaciones por la contratación de Herrera se desenvolviesen de forma sencilla. Respecto al ascenso, “una palabra que da un poco de miedo”, el coordinador se centró en el nuevo formato de la Segunda División, pero sin dejar pasar que lo más importante es “crear una familia, que es lo que al final te va a hacer conseguir los objetivos”.

“El equipo está prácticamente cerrado”, sentenció un Mario Rueda que hizo saber que en las próximas semanas se empezaran a presentar nuevas jugadoras. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que el ya conjunto de Herrera dispute algún partido en La Rosaleda, Rueda afirmó que “por parte del club las puertas están abiertas”. Sin embargo, “cuando se juegan cosas importantes hay que entender que jugar en La Rosaleda puede repercutir de forma negativa”.

José Herrera también se refirió a otros temas en su presentación:

Configuración de la plantilla

“La idea es clara, desde todas las partes hemos demostrado con las renovaciones que la base de este equipo va a ser la de años anteriores, con futbolistas costasoleñas y andaluzas. Somos conscientes de la dificultad de la categoría con rivales de entidad y nombre. Aprovecharé mis conocimientos sobre la Liga Ibrerdrola para confeccionar la plantilla”.

Estilo de juego

“Mis equipos se caracterizan porque tenemos claro que hacer en cada una de las fases del juego. Creo que el fútbol va más allá y tengo claro que mis equipos son llegadores y verticales. Definitivamente osados y atrevidos. Veremos un equipo atrevido”.

Contacto con las jugadoras

“Desde que fiché me puse en contacto con todas las jugadoras por teléfono. Estoy hablando con Adriana de manera permanente. Las chicas me transmiten que están deseando que comience la temporada”.

Pretemporada

"Aun no sabemos cuando comenzará la liga. Hubo una reunión en Madrid y esperamos que la Federación nos comunique pronto el calendario. La idea es comenzar a trabajar el día uno de agosto, para así tener, al menos, un mes de rodaje. Soy un apasionado del estudio del juego y la táctica. Nuestra pretemporada va a ir ligada a hacer saber a la plantilla cómo va a jugar el Málaga Femenino la próxima temporada. Tengo el mejor cuerpo técnico de la competición, de eso no tengo dudas. El día que los conocí me di cuenta que están igual de enamorados del fútbol que yo".

Su fichaje

“He elegido el Málaga porque desde el día uno la comunión ha sido sido espectacular. Ya tenía relación con parte del equipo. Pienso que el entorno es perfecto para desarrollar el proyecto futbolístico que queremos. Quiero lograr aquí mis mayores éxitos deportivos”

Fútbol femenino

“Creo que tiene que empezar a ser el momento de entender que el fútbol no tiene género”.