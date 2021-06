José Torrente y Sergio Gallardo dejan el arbitraje tras más de tres décadas ligados al balonmano

Las despedidas también son alegres. Al menos eso refleja el rostro de Sergio Gallardo y José Torrente, que el pasado fin de semana dirigieron su último encuentro en Coín, correspondiente a la fase de ascenso a Primera División. Sergio conectó con el balonmano a los ocho años en el Colegio Virgen de Belén y con doce fichó por Maristas Málaga, “un club que me permitió mejorar deportiva y personalmente” explica. “Nunca olvidaré a los que me guiaron en aquellos maravillosos años, Quino Soler, Boli, Raúl Romero, Curro Lucena, Jorge Salas. Fue una gran experiencia”, comenta con cierta nostalgia.

Con 21 años decide colgar las zapatillas para centrar sus esfuerzos en la carrera de económicas que estaba cursando, pero busca un espacio donde seguir ligado al deporte de toda su vida y se inscribe en el curso de árbitros.

A partir de ese momento su vida y la perspectiva del balonmano cambia por completo. Los ascensos se producen de manera casi meteórica. Alcanza la categoría nacional en 2005 junto a José Manuel Santos y años después, formando pareja con su hermano Francis llega a dirigir encuentros de la Liga Asobal. Corre la temporada 2012-2013, y el sueño de cualquier árbitro, alcanzar la máxima categoría, se hace realidad.

Pero este fin de semana, tras 16 temporadas en activo, ha colgado el silbato. “Me despido de mi actual compañero José Torrente dándole las gracias por todo. Es un verdadero apasionado del balonmano y un activo que no debe perderse”, analiza. Recuerda innumerables anécdotas, viajes, dirigentes, clubes… Su cara al menos delata que ha divertido en este tiempo y que ahora es el momento de disfrutar de Caro, su mujer, y de sus niños Sergio y Alma.

José Torrente también da un paso a un lado tras ocho temporadas en categoría nacional, cuatro de ellas con Sergio. “Coincidir con Sergio ha sido de las mejores oportunidades que le ha brindado el arbitraje. Venía de estar con distintos compañeros en mis inicios, alguno hasta de otras comunidades autónomas, y ello me llegaba a provocar situaciones de estrés a la hora por ejemplo de viajar en solitario, preparar y trabajar partidos”, explica. “Estas últimas temporadas las he disfrutado más, pues tu compañero tiene parecidas circunstancias familiares, padre de familia, misma edad y objetivos comunes”, comenta.

“Estaba todo preparado para el pasado año, pero el COVID nos hizo recapacitar y con permiso de la Federación Española prologamos un año más nuestra licencia. Nos queríamos retirar en la pista y no por el paréntesis provocado por la pandemia” revela.

Si bien Sergio ha decidido terminar definitivamente su etapa como árbitro, José Torrente argumenta que no sabe si está preparado para dejarlo de golpe: “El balonmano es mi vida desde pequeño, he pasado por todos los estamentos, jugador, entrenador, árbitro, responsable arbitral en la provincia y quiero ver como afronto la situación poco a poco. Me tomaré un tiempo y me centraré en mi trabajo para sopesar si lo dejo definitivamente o puedo seguir ligado al balonmano en otros ámbitos” reflexiona “Por desgracia no somos un deporte mayoritario y necesita de la suma de muchos. Espero poder seguir aportando mi granito de arena”, sentencia.