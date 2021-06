Juanma Cabrera abandona el Iberoquinoa Antequera

Después de anunciar la baja de los dos máximos goleadores del equipo la pasada temporada, Nacho Castro y Alberto Soto, el Iberoquinoa Antequera también confirmó la baja de otro de los jugadores que consiguieron el ascenso a Asobal, el pivot Juanma Cabrera. No continuará en el proyecto del equipo antequerano en la máxima categoría del balonmano español.

"Son muchos los años que llevo recorriendo este camino tan bonito llamado balonmano. Por motivos ajenos a mí tengo que decir adiós. He vivido tantos momentos inolvidables por este deporte que no podría describirlos en un solo mensaje. He sufrido, he llorado, he reído, pero sobre todo he disfrutado de este deporte que ha sido mi vida. En segundo lugar, gracias a todos mis compañeros y amigos que me llevo. Cada uno de vosotros me ha aportado cosas positivas tanto en lo personal como en lo deportivo", decía el jugador en su despedida.

"Agradecer a mi familia, pareja y amigos, que son los que me han dado fuerza para seguir adelante. Por último, dar las gracas al Iberoquinoa Antequera, que tanto me ha enseñado y aportado. Siendo que dicho sacrificio ha sido recíproco. Aún así, siento que después de tanto esfuerzo y sacrificio, no he obtenido lo deseado. Os deseo a todos lo mejor en esta nueva etapa", finalizaba Cabrera.