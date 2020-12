Juanma Moreno anuncia que los vacunados del Covid-19 podrán ir a partidos de fútbol

Hay dudas sobre cuándo podrá haber público en las gradas de acontecimientos deportivos. Ayer se veía el WiZink Center con bastante gente, 5.000 personas, en un concierto de Raphael. Allí jugó el Unicaja dos veces en el último mes, ante Estudiantes y Real Madrid, con el pabellón vacío. Son cosas poco comprensibles en esta pandemia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se refirió al asunto en una visita a Sierra Nevada para inaugurar la temporada de esquí. Dijo que que vacunarse es una "obligación moral", pero hay actividades que van a requerir del certificado de vacunación. Por ejemplo, en el fútbol o en los eventos con aglomeraciones sólo habrá dos maneras de acceder, una que se vaya con el certificado del PCR realizado 70 horas antes o estar vacunado. "La vacuna va a abrir la puerta para asistir a los grandes eventos deportivos o para viajar. El SAS certifica las vacunas que se imponen y nosotros daremos un documento telemático para que el ciudadano pueda demostrar que se ha vacunado", ha avanzado Moreno.

Sierra Nevada se abrió con 2.000 esquiadores en las pistas y 30 kilómetros esquiables. Moreno, que ha agradecido el trabajo de los trabajadores y del equipo directivo de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, señaló que es la "temporada más incierta de la historia de Sierra Nevada porque se ha abierto con retraso y no se sabe cuánto puede durar". Estoy convencido de que si superamos el trance de las fiestas navideñas sin cifras preocupantes creo que en Andalucía vamos a tener un desarrollo más normalizado en febrero y marzo", señaló el presidente.

Respecto a la posibilidad de que tuviese que clausurar la temporada si la pandemia volviera a recrudecerse, Moreno advirtió de que se echaría el cierre en el momento en el que se cerrara la movilidad entre provincias en Andalucía.

"En este escenario tendría viabilidad que la estación permaneciese abierta porque no habría clientes. Y eso va a depender el nivel de contagios, ahora estamos en una situación óptima, somos los últimos en incidencia en la península, pero la pandemia cambia de un día para otro y si comenzamos a subir el nivel de incidencia y el de hospitalizaciones y llegamos a un riesgo extremo no nos quedará más remedio que tomar decisiones de limitar la movilidad y la estación tendría que interrumpir la temporada, y digo tendríamos porque estamos convencidos de que se volvería a abrir", apuntó el presidente de la Junta.

"Hemos llegado a los niveles más bajos de incidencia gracias al comportamiento de los andaluces, si estamos vivos tendremos más navidades, si hacemos lo contrario no podremos volver con nuestros seres queridos, no tocan los abrazos, los besos, no mantener la distancia de seguridad, no toca quitarse la mascarilla, desplazarse... Vamos a construir entre todos un enorme muro ante esta pandemia que tanta ruina nos ha traído", concluyó el presidente en un tono emotivo como el que empleó hace unos días la presidenta de Alemania, Angela Merkel.