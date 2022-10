Júbilo en el CD Rincón, que jugará en la Copa del Rey ante un Primera: "A ver si nos toca el Cholo Simeone"

El CD Rincón estará por segunda vez en la historia en la primera ronda copera y recibirá a un Primera División en el mes de noviembre. Una tanda de penaltis frenética, con un pie salvador de Joki y la culminación de Sergio, dieron al equipo rojillo el pase a la fase final de la Copa del Rey. La tanda de penaltis pasará a la historia del club. Un pie angelical de Joki puso por delante en el marcador a los rinconeros. La efectividad del CD Rincón y Montilla fue extrema, ambos metieron todos sus penaltis y se llegó con un 4-3 a los once metros de Sergio Molina. El lanzador por excelencia la puso en la esquina y se metió de lleno en la historia del club, que juga en División de Honor, la sexta categoría del fútbol nacional.

El CD Rincón coqueteará con los grandes en el sorteo del lunes, en el que también estarán Málaga y Torremolinos de la provincia. El rival se conocerá en Madrid en una gala realizada por la RFEF a las 12:00 horas. Los posibles rivales son todos los de Primera División exceptuando: Real Madrid, FC Barcelona, Valencia CF y Real Betis Balompié. Ya hace un par de años el equipo jugó en la competición, enfrentándose al Alavés en La Rosaleda, haciendo un partido dignísimo y cayendo 0-2.

“Nos jugábamos mucho y es normal la intensidad que tuvo el partido. Sabíamos el Montilla que nos íbamos a encontrar, un equipo aguerrido, que corta muchas transiciones y no deja jugar. Estoy muy contento con mi equipo. Estuvimos en todas las líneas fenomenal. La tanda de penaltis dicen que es suerte, nosotros hemos ganado tres eliminatorias en penaltis. Esto se ensaya, Joki estuvo fenomenal, marcó y consiguió detener uno. La presión ambiental no nos influyó El equipo estuvo muy bien con balón, en segundas jugadas y en el juego aéreo estuvimos fenomenal”, la ‘lotería’ de los penaltis y la influencia de la afición rival", decía Aitor Castillo, entrenador del equipo rinconero, que valoraba la importancia de la clasificación y hacía la predicción de rival: “Esto es un premio. Nadie sabe qué equipo nos tocará pero pase lo que pase hay que disfrutar, se lo tiene merecido esta gente. Veremos quién nos toca, a ver si el Cholo Simeone o alguno de estos“.

“Muy contento, otra vez por penaltis, pero salió bien. La última estuve presente pero no la pude jugar, ojalá se me dé para poder salir en el once inicial en un partido tan importante para el club”, decía Joki, protagonista de la victoria bajo los palos: “En la siesta no quería que nos fuésemos a penaltis, pero al final que acabe así con toda la tensión lo hace muy bonito. Esta vez me dejaron el primer penalti. No soy un experto en penaltis, he metido dos de tres y estoy muy contento“.

“No se ha hablado del posible rival, cualquier equipo de esa categoría es muy bueno, estamos muy contentos de la oportunidad”, sentenciaba el héroe de la victoria rinconera.