Catar acoge hasta el próximo miércoles 16 la primera edición de los Juegos Mundiales de Playa, organizados por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC, en sus siglas en inglés). En ellos, un total de siete deportistas malagueños y otros varios relacionados con la provincia compiten entre un total de 1.200 participantes de 35 países de Europa, 21 de Asia, 19 de América, 17 de África y cinco de Oceanía. En concreto, habrá representación local en las modalidades de kárate, con el campeonísimo Damián Quintero, natación y balonmano playa.

Este mismo viernes ya se ponían manos a la obra las selecciones de balonmano playa. En el combinado femenino, dirigido por Pepa Moreno, presidenta del Rincón Fertilidad, se encuentran las malagueñas Alba Díaz (Almería), Sonora Solano e Inma Navarrete (Ciudad de Málaga). Cumplieron con victorias ante Vietnam (23-18, 18-23 y 8-5 en shoot out) y China (13-22, 16-24) en primera fase. Este sábado continúan frente a Polonia (9:40) y Australia (14:40).

Por su parte, en la selección masculina juegan el malagueño Alberto Castro y el sevillano Juan Antonio Vázquez, ambos del Alsur Antequera, cuyo encuentro de esta jornada en División de Honor Plata se vio aplazado con motivo de este campeonato. Hubo doble victoria ante Uruguay (18-14, 20-17) y Túnez (12-18, 12-14). Ahora se enfrentan a Hungría (10:30) y Croacia (15:30).

Una de las curiosidades de la competición será ver por primera vez a Damián Quintero realizar su kata sobre arena. "A las 18:00, unos 35º sin sol", decía el torremolinense tras la primera toma de contacto, y ayer se mostraba "listo para un nuevo reto". A las 7:00 arrancan las primeras rondas en Doha y mañana serán las segundas además de semifinales, final y bronce. No hay representantes japoneses, pero sí rivales duros como el turco Ali Sofuoglu o el venezolano Antonio Díaz. En categoría femenina estará la número uno Sandra Sánchez.

Different tatami, different conditions...A new challenge! Ready for it! Let's have fun! For the first time, karate tournament on the beach. ¡Listo para un nuevo reto! ¡A divertirse! Por primera vez, un torneo de karate en la playa