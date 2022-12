El Juventud de Torremolinos CF confía en dar la campanada ante el Sevilla FC

"Puede ser que peguemos una campanada", comenta Alain Patrick, gerente del Juventud de Torremolinos en la previa del duelo copero de la segunda ronda ante el Sevilla. "Lo presiento", añadió, porque el equipo llega tras vencer al Recreativo de Huelva, segundo clasificado del Grupo 4 de Segunda RFEF: "Vienen animados y con fuerzas porque llegan de ganar un partido complicado ante un equipo que venía segundo. También veníamos de perder partidos de forma desesperante: vas ganando y en cuatro minutos te empatan y te remontan. En este partido no hace falta decir nada porque de por sí ya es motivador y la gente se motiva sola".

Respecto al polémico precio de las entradas, el club es claro: "Entiendo que la gente diga que es cara la entrada, pero cuando no se sabe lo que cuesta organizar ese evento es difícil saberlo. Los asientos están como están, los precios son como son, no solo el hierro, el gasoil o la fruta vale más caro. La gente está respondiendo, le pedimos que respondan porque le necesitamos. Es un evento histórico en el pueblo, queremos la ayuda de todo el que pueda, aquí estamos para atenderles y que nos ayuden".

La labor del ayuntamiento fue crucial para jugar en El Pozuelo, así lo confirma el gerente del club: "Desde el primer momento ha estado dispuesto y cooperativo. En el tema de las luces nada más saber que se jugaba en El Pozuelo la alcaldesa dijo que se ponían las luces y aquí las tenemos. El tema del funcionamiento interno, dispositivo de música, sonido, etc está operativo e incluso el ayuntamiento ha patrocinado la camiseta con la que vamos a jugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey".

También fue importante la labor de los negocios locales, algo que el propio Alain solicitó en la previa: "La gente se mueve, la gente está sensible. Saben que son tiempos difíciles y estamos en dificultades y cuando intentamos llegar boca a boca la gente está respondiendo. Agradecemos la aportación y colaboración". Todavía es posible obtener entradas para el encuentro, de forma presencial las oficinas estarán abiertas este miércoles de 10:00 a 14:00 y en versión online hasta la hora del encuentro.

Respecto al gasto económico que supuso disputar este encuentro en El Pozuelo, se desconoce de momento la cifra final: "No sabría decirte ahora mismo. Hasta que no se terminen todos los preparativos y hagamos números no puedo decirte cuánto ha costado esto. Aproximadamente llevamos más de 60.000 euros invertidos. Ahora quiero pensar en el partido y luego veremos los posibles aportes económicos". Si algo está claro es que la presencia de TVE no dejará ningún plus por posibles derechos de imagen: "La federación tiene estipulado una cantidad económica para cada equipo que participa en la Copa del Rey, por lo tanto no por venir TVE tendremos más ingresos".