Katy Díaz pone e valor el empoderamiento de la mujer en el boxeo: "Te da seguridad"

La boxeadora gaditana Catalina ‘Katy’ Díaz visitó este martes las instalaciones del Club Boxeo Málaga dentro de los actos que ha venido celebrando la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer’ y en una charla-coloquio enmarcada en el programa ‘El deporte va por barrios’, impulsado por la APDM y patrocinado por la Fundación ”la Caixa”. Mediante el hilo conductor del periodista especializado y speaker Nacho Gutiérrez, Díaz ofreció un interesante relato sobre el papel de la mujer en un deporte como el boxeo y defendió su práctica como herramienta ante la violencia de género y para el empoderamiento del colectivo femenino. “Te da seguridad”, expuso.

La barriada malagueña de Cortijo Alto, ubicada en el Distrito Teatinos-Universidad, se volcó para la segunda parada de ‘El deporte va por barrios’, y abarrotó la sede del Club Boxeo Málaga, que albergó un encuentro al que acudieron más de medio centenar de vecinos, alumnos y caras conocidas del boxeo malagueño. Díaz, que ostenta el honor de ser la primera mujer andaluza en convertirse en campeona de Europa de boxeo profesional, ofreció su charla dividida un varios rounds o asaltos. El primero para exponer a los asistentes su interesante historia personal de superación y el papel de la mujer en el boxeo; el segundo para ahondar en el pugilismo como herramienta ante la violencia de género; en el tercero se abrió un coloquio con los asistentes; y, para terminar, la ‘Pacwoman’, como se le conoce en el ring, ofreció una magnífica demostración de defensa personal que contó con una sparring de excepción, la concejala Elisa Pérez de Siles, muy aficionada al boxeo y presente en el acto.

“El boxeo da seguridad, pero no para pegarle a otro, una seguridad interna. Te ves capaz de hacerlo, de trabajar con otros compañeros. Eso te empodera, te hace crecer y sentirte bien”, expuso Katy Díaz, de 41 años, que lució sus cinturones de bicampeona de Europa. “Cuando te pones los guantes te quedas al desnudo, te quedas como tú eres. Si tienes miedo vas a intentar esconderte. Es ahí cuando sacamos lo mejor de nosotros”, añadió Díaz, que analizó cómo la práctica del boxeo le ayudó a ganar confianza en su vida diaria y cómo la disciplina de sus estudios le hizo prosperar en el denominado ‘noble arte’ al ser una persona metódica y responsable. Díaz estudió Arquitectura Técnica en Sevilla y, tras acabar la carrera, trabajó varios años como jefa de obra hasta que decidió ser madre y dedicarse a los deportes de contacto, convirtiéndose en bicampeona de Europa y en aspirante a campeonatos del mundo.

Mujeres luchadoras

Además de Katy Díaz y de numerosas alumnas del club, al acto asistieron varias mujeres luchadoras dentro del panorama malagueño de las artes marciales, tales como la púgil musulmana Watif Alcalache, la suiza Gabi Timar, o la yudoca malagueña Carmen Herrera. “Me fue muy difícil llegar donde estoy, mi única opción fue hablar con un Imán que decía que la chica musulmana puede entrenar boxeo”, dijo Alcalache; mientras que Timar afirmó: “Ahora mismo soy la única boxeadora de mi país. No tengo oponentes ni mujeres con las que entrenar”. Por último, la campeona paralímpica Carmen Herrera confesó: “El judo se veía como un deporte de combate no adecuado para las mujeres y tuve que vencer esas barreras. Todavía hay bastantes prejuicios con que la mujer haga deportes de combate. Hay que saber vender el deporte, ponerlo al alcance de todo el mundo para que lo pruebe”. Todas se unieron al final bajo un lema: “Fomentando equidad”.

“La mujer ha abrazado al boxeo sin complejos”

“Hay muchas disciplinas deportivas que enseñan defensa personal, pero sin duda una de las más valiosas y que mayor expansión han tenido en los últimos años es la del boxeo. El boxeo tiene magnetismo, es duro y exigente pero reconfortante al hacerte ganar en confianza y seguridad”, ahondó el periodista Nacho Gutiérrez, que presentó la charla ataviado para la ocasión con esmoquin y pajarita y que hizo las delicias de los asistentes con su dinamismo: “La mujer ha abrazado al boxeo sin complejos. Ha llegado y no se ha preguntado nada, se ha quitado los prejuicios y se ha apuntado al gimnasio como una modalidad deportiva más. Eso ha ayudado mucho al boxeo español, le ha quitado el halo de misterio y el tópico. La incorporación de la mujer ha dado visibilidad y cada vez son más gimnasios los que ofrecen la opción de entrenar”.

Uno de esos gimnasios es el ‘Club Boxeo Málaga’, que albergó el evento. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que apoya a las personas más necesitadas con proyectos de acción social en los barrios marginales y con mujeres víctimas de violencia de género para ayudarlas a rehacer sus vidas, y que cuenta con Daniel Ríos como alma máter en su afán de ayudar desinteresadamente y a través del deporte a personas en situaciones desfavorables o en riesgo de discriminación. “Ayudamos a muchas personas, les damos seguridad y psicológicamente les ayuda a ser más fuertes. Se hacen cursos de boxeo femenino para que rompan barreras, que se deje de considerar un deporte de hombres y se quiten los prejuicios. Pedimos ayuda a las instituciones para organizar los eventos”, exclamó Ríos durante el acto.

En el evento se distribuyó entre los presentes material del programa: carpetas, libretas y bolígrafos. La charla presencial también fue grabada en vídeo y será ofrecida a centros educativos del distrito para su divulgación con el fin de aumentar los beneficiarios del proyecto, que tendrá su próxima parada el próximo mes de abril con un nuevo encuentro focalizado en una de las minusvalías sensoriales más incapacitantes: la sordera. El mismo se llevará a cabo en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga ubicado en Calle Lagunillas.

‘El deporte va por barrios’, impulsado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, se desarrolla mensualmente en barrios de la capital durante el primer semestre del año 2022 mediante charlas entre un deportista profesional y un periodista asociado de la APDM con un denominador común: la inclusión a través del deporte y el fomento de valores positivos ligados a la práctica deportiva.