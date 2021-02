Kevin arrasa al Marbella (0-1)

Llegaba el Atlético Sanluqueño con una pena de cuatro derrotas seguidas y se la quitó en el Lorenzo Cuevas, en el descuento. Una diana solitaria de Kevin Bautista condenó a los marbellíes a volverse a preguntar qué es lo que ocurre. Cuarto envite seguido sin rascar un punto y una situación más que delicada en la parte aja de la tabla. El Marbella ha disputado 14 jornadas, está en la zona de las eliminatorias para el descenso, y aunque sólo tiene un punto menos que el Recreativo que marca la zona para jugar la siguiente ronda de la competición, los onubenses tienen tres partidos menos que los marbellíes.

En la semana en la que el club cerró filas en torno a la plantilla y al entrenador y en la que se conjuró para ponerle fin a su andar titubeante en una categoría que pretendía conquistar en verano, el Marbella volvió a dejarse la victoria contra un rival que supo mantenerse a salvo de los ataques locales y morder cuando ya no quedaba tiempo para nada. El gol de Kevin en los últimos compases del encuentro fue una derrota especialmente dura.

El choque empezó con el dominio local sin demasiado protagonismo. El Sanluqueño subo acercarse al área rival, cosechó algún que otro saque de esquina y un pequeño puñado de jugadas con peligros que equilibraban la balanza. Los locales, más superiores bregaron con el brío visitante para subir el ritmo y el control del choque tras el descanso.

En el conjunto gaditano, Romero se lesionó antes del descanso lo que no fue un obstáculo para tratar de aprovechar las pocas ocasiones que les dejó el Marbella.

Tras el descanso, Isma Gil tuvo que emplearse a fondo en más de una ocasión. La posesión fue de los locales que trataron de contener sus nervios y aunque generaron ocasiones no supieron aprovecharlas contra un rival que parecía mentalizado y suficientemente pertrechado para esperar su oportunidad.

No llegaba. Pero sí que supo parar el ritmo del encuentro y no dejar que la creatividad local fluyese en exceso. Sin ser un equipo duro en exceso, le sirvió para cortocircuitar a un conjunto con ganas pero también nervios por la situación inesperada en la que se encuentra. Hubo tiempo para ver al ex jugador del Málaga Álex Geijo, ahora en las filas del Sanluqueño, en la recta final del choque cuando los marbellíes se volcaron a la desesperada para conseguir marcar. El guión fue el de una película de terror para la hinchada blanquilla que sufrió un contragolpe en el último compás del encuentro: Kevin marcó y dejó al Marbella tiritando.