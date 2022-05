De Keyser y Bartlett ganan el IRONMAN Marbella 70.3

La capital turística de la Costa del Sol fue el escenario majestuoso de la cuarta edición del IRONMAN Marbella 70.3. Los triatletas disfrutaron de esta prueba, organizada por The IRONMAN Group, con Puerto Banús como epicentro de esta gran jornada de triatlón. Todos los participantes se encontraron con un día soleado y una temperatura media en el agua de 19 grados.

Junto con los centenares de triatletas populares que no quisieron perderse esta nueva edición del IRONMAN 70.3 Marbella, también había atletas pros que 20 minutos antes de las ocho de la mañana han empezado la prueba de natación. Entre ellos estaba el considerado gran favorito, el estadodunidense Chris Leiferman, así como triatletas de gran nivel como el sudafricano Bradley Weiss, el chileno Martín Ulloa y el belga Christophe De Keyser, entre otros. En categoría femenina la británica Nikki Bartlett (13ª en el pasado Campeonato del Mundo de IRONMAN de Saint George) y su compatriota Tara Grosvenor junto con la alemana Svenja Thoes han sido algunos de los nombres destacados en la salida.

Bartlett fue la más rápida en completar los 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros a pie con un tiempo final de 4 horas y 32 minutos. De esta manera la triatleta escocesa cumplió con las expectativas y se llevó la victoria final en su primera participación en el IRONMAN 70.3 Marbella. Un triunfo que fue una gran inyección de energía para ella, tras su última victoria en 2019 y tras participar hace tan solo dos semanas en el Campeonato del Mundo de IRONMAN en Utah donde no se encontró del todo bien. Svenja Thoes ha ganado la medalla de plata cruzando la meta a poco más de cuatro minutos de la ganadora, mientras que la atleta italiana Federica De Nicola fue la tercera clasificada.

El triatleta belga Christophe De Keyser se alzó con el triunfo final con un tiempo por debajo de las cuatro horas (03:58:57). Treinta segundos después llegó Chris Leiferman, que hizo el mejor tiempo en la media maratón final, pero le resultó insuficiente para superar a De Keyser. El tercer cajón del podio fue para Bradley Weiss. El top 5 de la clasificación masculina lo completaron Martin Ulloa y Domenico Passuello.

Una vez más se comprobó cómo la ciudad de Marbella es todo un referente deportivo con grandes eventos como el IRONMAN 70.3 que son un reclamo atractivo para los triatletas internacionales. Un 31% de los participantes en esta edición han sido nacionales, mientras que la mayoría son triatletas que han venido del extranjero, sobre todo del Reino Unido, para disfrutar del deporte y la oferta turística de la Costa del Sol. Los factores principales que explican esta buena respuesta son el hecho de ser la prueba que abre la temporada en la península y ser la única que se disputa en el sur de España.