Laura Fernández, otra manija para el CAB Estepona.

El CAB Estepona suma una nueva pieza a su proyecto para debutar en Liga Femenina Challenge la próxima temporada 2021/22: Laura Fernández Fiel, la experimentada base canaria, que llega al conjunto de la Costa del Sol tras lograr el ascenso a Liga Femenina Endesa en las dos últimas fases que se han disputado, con CB Clarinos (2018/19) y Uni Ferrol (2020/21). La jugadora, que a sus 32 años ha militado en la segunda división del baloncesto nacional desde su primera temporada senior, cuando jugaba en el CB Uni Chapatal de su Tenerife natal. De perfil director, su trayectoria, además de por su isla de nacimiento, le ha llevado a León, en dos etapas, y la ciudad departamental antes de recalar en el cuadro esteponero.

La mejor temporada de Laura Fernández en el último lustro, teniendo en cuenta únicamente el apartado estadístico, fue precisamente con Bea Pacheco como entrenadora, en el CB Aros leonés, cuando la jugadora canaria promedió en 32 minutos en pista 8,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias, demostrando que, en caso de ser demandado por parte de la entrenadora madrileña, está capacitada para asumir en el apartado ofensivo, si bien en los últimos años su rol está más centrado en la dirección de juego.

La tinerfeña promedió la pasada campaña 3,3 puntos, 2 rebotes y 2,3 asistencias en los 20 minutos que Lino López le dio por encuentro en el Uni Ferrol, que no solo logró el retorno a la máxima categoría, sino que finalizó la temporada sin perder un partido.

“Junto a Gema va a formar una de las mejores duplas de bases de la categoría y a nivel vestuario es una personal fundamental”

Bea Pacheco definió a Fernández como “una jugadora a la que su veteranía le permite tener un gran conocimiento del juego y de la liga” y afirmó que es “un lujo” que la canaria “haya aceptado formar parte de nuestro proyecto”. La madrileña explicó que “en Ferrol fue muy importante para el equipo en algunos momentos de la temporada” y que se trata de una base “generosa, jugadora de equipo que siempre hace mejores a las demás”, lo que permitirá “tener un equipo competitivo que crezca cada partido” a lo largo de la temporada. “Creo que junto a Gema García forma una de las mejores duplas de bases de la categoría”, dijo la nueva entrenadora del CAB Estepona, que además añadió: “A nivel vestuario, he trabajado antes con ella y es fundamental; no es solo lo que aporta en la pista, también fuera de ella. No tuve ninguna duda de que si existía la posibilidad tenía que ser parte de este proyecto”. No olvidó tampoco cómo puede influir su presencia en la formación de las más jóvenes de la plantilla: “Es de esas jugadoras que además nos ayudará mucho con las canteranas para que logren tener más confianza y lograr conocimientos”.

“Quería estar en un equipo que no renunciara a nada y me gustaría que esta temporada el CAB Estepona dé un salto de calidad”

La nueva base del CAB Estepona no necesita más presentación, aunque ella misma se considera una jugadora que se compromete “mucho” con cada club en el que está y siempre da “el máximo para ayudar en todo lo que pueda al equipo”. Habitual en las últimas temporadas en conjuntos que aspiran a todo, habla sobre el cuadro esteponero como “un gran proyecto creado con la intención de competir cada partido y poder llegar lo más alto posible” gracias a “una mezcla de juventud y experiencia”. ¿La clave para conseguirlo? “El trabajo diario”, así lo afirma la canaria. “Está claro que esta nueva Liga Femenina Challenge va a ser muy dura, ya que cada partido puede ser como una final, pero estaremos preparadas para ello”, avisa Fernández que, ante la opción de jugar en la Costa del Sol la próxima temporada, afirma que no dudó en aceptar la propuesta: “Quería estar en un equipo que no renunciara a nada y me gustaría que esta temporada el CAB Estepona dé un salto de calidad. Estoy muy contenta de poder formar parte de este proyecto”.

Habituada a jugar fases de ascenso en las últimas temporadas, asegura que la clave para lograr los objetivos que se marque el club es “crear un grupo de jugadoras que sea un bloque en el que todas rememos hacia un mismo sentido y nos mantengamos unidas”, algo que considera “de lo más importante”. A partir de ahí, dice, no hay más secreto que “un buen trabajo diario” para que todo funcione “e incluso poder dar alguna sorpresa”. Tras una campaña atípica, con partidos a puerta vacía en su mayoría, la nueva base del CAB Estepona considera “vital” poder contar con el apoyo del público en las gradas del Pineda. “Tienen que convertirse en nuestro sexto jugador. Animo a todo el mundo a que se acerque al pabellón, porque de lo que estoy segura es que disfrutarán de un gran baloncesto y una liga donde cada partido puede ser una final”, asevera la directora de juego tinerfeña.