Leganés espera al BeSoccer UMA Antequera en el último desplazamiento de 2021 (19:00)

Ganar en Peñíscola supuso un punto de inflexión dentro del rumbo ascendente adquirido por el BeSoccer CD UMA Antequera en las últimas semanas de competición. Acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, lo que significa ir sumando en una categoría tan igualada. Los tres puntos en la pista del segundo clasificado supuso, por un lado, romper la imbatibilidad como local de este y, por otro, presentar las credenciales de un equipo capacitado para estar en la zona alta de la clasificación y sacar adelante cualquier compromiso sea cual sea el rival que haya enfrente.

El refuerzo de este triunfo iba a servir para corregir, por fin, el rumbo de resultados en el Pabellón Fernando Argüelles, sin embargo, el encuentro con O Parrulo Ferrol, que se iba a disputar el pasado miércoles 8 de diciembre, quedó aplazado por un positivo en el conjunto gallego. La semana prevista con dos compromisos ligueros queda con solo uno que, además, se convierte en el último desplazamiento tanto de la primera vuelta del campeonato como del año 2021. Este sábado 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Pabellón Europa se citan dos equipos con aspiraciones totalmente distintas. Leganés, como anfitrión, se encuentra en una situación compleja al encontrarse en uno de los puestos de descenso y, por ello, aspira a dar continuidad a dos marcadores positivos.

Victoria ante Mengíbar (3-2) y empate en la cancha de Full Energía Zaragoza (4-4). El otro contendiente de este envite correspondiente a la jornada 16, el dirigido desde el banquillo por José Antonio Borrego “Tete”, atraviesa un momento óptimo de forma y juego que debe conservar en la recta final de la primera parte del campeonato. Superar este nuevo desafío lejos de la Ciudad de Los Dólmenes permite seguir controlando la distancia con respecto a la zona del play-off de ascenso e incluso poder acceder a ella.

No jugar el miércoles con O Parrulo Ferrol provocó un cambio en la planificación prevista por el cuerpo técnico para combinar partidos y entrenamientos y, al final, los guerreros universitarios han podido disponer de un margen más amplio para preparar una nueva salida en la que no quiere perder ese rendimiento ascendente que le ha valido para sacar el mayor rédito, recientemente, en escenarios tan complejos como Zaragoza o Peñíscola. “Una pena porque el equipo traía muy buena dinámica y teníamos muchas ganas de jugar este miércoles. Estas cosas uno no puede controlarlas y lo único que podemos hacer es desearle una pronta recuperación al contagiado y mucho ánimo. Hay que pasar página y preparar el partido de Leganés que es otra final”, comenta Tete.

El cuadro madrileño, a pesar de su posición, cuenta con nombres de primer nivel y con una dilatada carrera en la élite del fútbol sala nacional como es el caso de Borja Blanco, Alvarito, Mimi o el guardameta Gus. “Jugamos contra un equipo que está en la zona baja de la clasificación, pero no tiene una plantilla mala, todo lo contrario, cuenta con jugadores con mucha experiencia y, la gran mayoría, han jugado en Primera División. Muchas veces te metes en una dinámica que te hace estar en una situación, que por la categoría de sus profesionales, no es merecedora. Tenemos que tener mucho cuidado y, si queremos tener opción de ganar los tres puntos que es nuestro objetivo, debemos trabajar como lo estamos haciendo y, en caso de relajarnos un poco, nos pasan por encima seguro”, advierte.

La ambición de la escuadra antequerana queda patente en las palabras de su entrenador. La intención es la de mirar hacia la parte alta y no hacerlo hacia abajo en una categoría de plata que no permite ni fallos ni desconexiones debido al potencial de los clubes de este curso. Unir la solidez defensiva con el acierto ofensivo vuelve a postularse como una clave de cara a sacar adelante el encuentro del sábado. “Para nosotros son importantes los tres puntos, queremos estar arriba, pero ellos dirán lo mismo. Leganés quiere salir de la parte baja y pensará que nos tiene que ganar para respirar y disponer de opciones de abandonar los puestos de descenso. Creo que va a ser un partido muy competido e igualado, como todos los de esta Liga, y los pequeños detalles marcarán el devenir para un lado u otro”.