La Liga LED celebra los cuartos de final

La Liga Edúcate en el Deporte (LED), organizada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía junto a las federaciones deportivas andaluzas de Balonmano, Baloncesto, Fútbol y Voleibol, entra este fin de semana en su etapa más decisiva con las eliminatorias de cuartos de final. De aquí saldrán los 32 equipos que participarán en la Final Four de la competición, que se disputará del 11 al 13 de abril en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga.

Una vez finalizada la liga regular, que se ha venido celebrando desde el pasado 19 de enero en cada provincia andaluza, llegan los cuartos de final de la competición, que se disputan este sábado 26 de marzo, con cruces entre las provincias de Huelva y Sevilla; Córdoba y Jaén; Cádiz y Málaga; y Granada y Almería. Cruces que no se disputarán en la modalidad de balonmano, al pasar directamente los equipos clasificados en la anterior fase a la Final Four de Carranque.

Los cruces entre los equipos de Sevilla y Huelva tendrán como sede el Pabellón Municipal de Bormujos (Sevilla). En voleibol masculino la Residencia Escolar Gregorio de Constantina pasa directamente a la Final Four de Carranque al no haber equipo de la provincia de Huelva. En la categoría femenina se enfrentará el CDP Giner de los Ríos de Dos Hermanas al IES Puerta del Andévalo, de San Bartolomé de la Torre (10.00).

A las 11.15, simultáneamente, se disputarán los cuartos de final de baloncesto 3 x 3, que enfrentarán al Colegio Claret y al Colegio Moliere Bleu y al Colegio SAFAUR de Sevilla y al Colegio Maristas de Huelva, en categorías masculina y femenina, respectivamente. A las 11.45 se celebrará el fútbol sala femenino, con el enfrentamiento entre la Residencia Escolar Gregorio de Constantina y el IES San Antonio de Bollullos del Condado; y, finalmente, a las 13.00 el masculino, con el IES Pablo Picasso de Sevilla y el IES San Antonio de Bollullos del Condado.

El IDM Valdeolleros de Córdoba capital acogerá los cruces entre las provincias de Córdoba y Jaén. A las 10.00 comenzará el primer encuentro, que será voleibol masculino, y que enfrentará al IES Jerez y Caballero, de Hinojosa del Duque, y la SAFA de Úbeda. A la misma hora, de forma simultánea, las chicas del Colegio de Fomento El Encinar de Córdoba y del IES Antonio de Mendoza de Jaén disputarán el encuentro de voleibol femenino.

A las 11.15 llega el turno del baloncesto 3 x 3 que, de forma simultánea, enfrentará en categoría masculina al IES López Neyra de la capital cordobesa y al IES Juan de Barrionuevo Moyá, de la localidad jiennense de Villanueva de la Reina. El encuentro masculino estará protagonizado por el IES Séneca y la SAFA Úbeda. Con el fútbol sala terminará la jornada, el femenino a partir de las 11.45, con el IES Mencía López de Haro, de la localidad cordobesa de Doña Mencía, y SAFA Úbeda. A las 13.00 será el turno de la competición masculina, con el encuentro entre los chicos del IES Mencía López de Haro y los del CDP La Presentación de Nuestra Señora de Linares.

Los cruces de cuartos de final entre las provincias de Cádiz y Málaga se disputarán en la Ciudad Deportiva de Carranque. Los partidos de voleibol comenzarán simultáneamente a las 10.00 y enfrentarán al IES Cartima de Cártama y al IES Drago de Cádiz, en categoría masculina; y al CDP Rosario Moreno de Málaga y al IES Drago en chicas.

A las 11.15 se disputarán las eliminatorias simultáneas en baloncesto 3 x 3, con los enfrentamientos entre los equipos malagueños de Novaschool Añoreta, de El Rincón de la Victoria, y el Colegio Maristas Nuestra Señora de la Victoria de la capital. En la categoría femenina, los equipos serán el CDP La Goleta-San Juan de Dios de Málaga y el CDP José Cabrera de la localidad gaditana de Trebujena. A las 13.00, en fútbol sala masculino, dilucidarán su pase a la Final Four los equipos del Colegio de la Asunción de Málaga y el IES El Convento, de Bornos (Cádiz). En categoría femenina, accederá directamente a la última fase el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Málaga, al no haber equipo en Cádiz clasificado para estos cuartos de final.

El último de los cruces enfrentará a los equipos granadinos y almerienses. A partir de las 10.00 se disputará el voleibol femenino, con el CDP La Presentación de Nuestra Señora, de Granada, y el Colegio Al Bayyana, de Roquetas de Mar. El CDP Virgen del Mar de Almería pasa directamente a la Final Four en categoría masculina, al no haber equipo en Granada.

El baloncesto 3 x 3 masculino se disputará a las 11.15 y se enfrentarán el IES Ángel Ganivet de Granada y el IES Carmen de Burgos, de Huércal de Almería. En la categoría femenina no habrá cruce de cuartos, y accederá directamente a la Final Four el Colegio Virgen de Gracia de Granada.

A las 11.45 comenzará el fútbol sala femenino, con el partido entre el CDP Compañía de María de Granada y el IES Velad Al Hamar de Vélez Rubio. El masculino lo disputarán a partir de las 13.00 el CDP Compañía de María granadino y el IES Cura Valera de la localidad almeriense de Huércal Overa.

Objetivo del programa

La competición, que está teniendo una gran aceptación entre los centros escolares, fue una iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte con el objeto de evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva entre los escolares, animándoles a que practiquen cualquier modalidad deportiva de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta que llegan a la edad adulta.

La Liga LED está dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros docentes de Andalucía (públicos, privados y privados concertados) y los deportistas pueden estar federados.

Edúcate en el Deporte incluye las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol. En el caso de fútbol sala, balonmano y voleibol, los equipos están compuestos por un máximo de 12 deportistas y 2 técnicos. Y en baloncesto 3 x 3 se permite la participación de 5 deportistas y 2 técnicos por equipo.