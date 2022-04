Lloyd Harris, primer rival de Davidovich en el Masters 1000 de Madrid

Tras el durísimo partido de cuartos de final en el Estoril Open que no pudo resolver pese a dominar el tercer set por 5-2 ante Francis Tiafoe, Alejandro Davidovich piensa en el Mutua Madrileña Masters 1000 de Madrid, en el que la temporada pasada se quedó en la segunda ronda ante Medvedev y en el que ahora intentará llegar más lejos para subir en el ranking. En Estoril no jugó nada mal al tenis, pero le faltó concretar ante un jugador muy parejo. No es la primera vez que tiene problemas para sentenciar después de jugar mejor, es algo en lo que el malagueño trabaja.

No obstante, el lado positivo es que llega con ritmo de competición pero no demasiado cansado. Desde Estoril se fue a la capital española y allí ya prepara el torneo. El sorteo deparó que en primera ronda se deberá medir al sudafricano Lloyd Harris, originario de Ciudad del Cabo, de 25 años y actual número 39 del mundo. Llegó a ser el 31 el año pasado. Su mejor resultado fue una final en el ATP 500 de Dubái el año pasado. Perdió en primera ronda tanto en Montecarlo como en Barcelona, donde se retiró ante De Miñaur tras perder 6-0 la primera manga. De ganar, a Davidovich le espera el polaco Hubert Hurkacz, cabeza de serie número 12 y exento en la primera ronda del torneo madrileño.