Sole López, Castellanos y Arderius, citadas por España para jugar en Antequera

José Ignacio Prades ha ofrecido su primera convocatoria como seleccionador de las Guerreras, con motivo de la primera y segunda jornada de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro 2022. Las Guerreras han sido citadas el 3 de octubre directamente en Antequera, localidad malagueña en la que el equipo español hace su debut en la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro 2022: el 6 de octubre, a las 20:45 horas, en el Fernando Argüelles ante Eslovaquia.

No acaban ahí las noticias en clave malagueña, en una lista en la que hay cinco novedades respecto a la lista de los Juegos Olímpicos. Una, desgraciadamente, es la baja de la extremo malagueña Marta López, que se rompió la rodilla en los primeros compases de la pretemporada. En cambio, sí hay tres jugadores del Costa del Sol. La meta Merche Castellanos, la central Silvia Arderius, que fue uno de los últimos descartes para Tokio, y la extremo malagueña Sole López, las tres habituales en los planes también del anterior seleccionador.

Prades incorpora un total de cinco novedades con respecto a la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: además de Silvia Arderius, Irene Espínola y Carmen Campos en la primera línea; Maitane Etxeberria en el extremo derecho, y Lysa Tchaptchet en el pivote. Jugadoras, todas ellas, que ya saben lo que es vestir la camiseta de las Guerreras.

José Ignacio Prades reconoce que "elaborar esta convocatoria ha sido complicado, tenemos gente que ha jugado poco y que arrastra problemas físicos, así que hemos optado por jugadoras que ya han debutado y que conocen la dinámica del equipo". Eslovaquia y Portugal se presentan como los primeros oponentes de las Guerreras en la fase clasificatoria hacia la cita continental y Prades no quiere confianzas en su debut: "No debemos fiarnos de ellos, es verdad que no están acostumbrados a estar en grandes eventos, pero ambos son equipos al alza. De Eslovaquia hemos analizado todos sus compromisos en el último año y medio, y ante Serbia ya hizo un gran partido; y Portugal dispone cada vez de más jugadoras en el extranjero, y en el play off ante Alemania ya hizo grandes partidos". Indudablemente, "liquidar estas dos primeras jornadas con 4 puntos es el objetivo que nos marcamos, sobre todo porque esto le otorgaría al equipo la seguridad y la confianza que necesita de cara al Campeonato del Mundo de España".

La lista de jugadoras convocadas está formada por:

Portería | Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga)

| Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga) Central | Silvia Arderius (Costa del Sol Málaga), Alicia Fernández (Rapid Bucaresti)

| Silvia Arderius (Costa del Sol Málaga), Alicia Fernández (Rapid Bucaresti) Lateral Derecho | Almudena Rodríguez (CSG 2018 Bistrita), Irene Espínola (Neckarsulmer), Paula Arcos (Mecalia Atlético Guardés)

| Almudena Rodríguez (CSG 2018 Bistrita), Irene Espínola (Neckarsulmer), Paula Arcos (Mecalia Atlético Guardés) Lateral Izquierdo | Carmen Campos (JDA Dijon Handball), Lara González (Paris 92), Alexandrina C. Barbosa (CSM Bucaresti)

| Carmen Campos (JDA Dijon Handball), Lara González (Paris 92), Alexandrina C. Barbosa (CSM Bucaresti) Extremo Derecho | Carmen Martín (CSM Bucaresti), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Carmen Martín (CSM Bucaresti), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Jénnifer Gutiérrez (BVB Borussia Dortmund), Soledad López (Costa del Sol Málaga)

| Jénnifer Gutiérrez (BVB Borussia Dortmund), Soledad López (Costa del Sol Málaga) Pivote | Eli Cesáreo (Super Amara Bera Bera), Lysa Tchaptchet (Visitelche.com Elche)

El choque contra Portugal está previsto el 10 de octubre, a las 17:00 h. horario portugués, en el Pavilhao Municipal de Paredes.