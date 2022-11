Seis goles de Sole López y lesión de Meche Castellanos en la derrota de España ante Polonia (21-22)

La selección española femenina de balonmano complicó su continuidad en el Europeo de Eslovenia, Macedonia y Montenegro, tras caer este lunes por 21-22 ante Polonia en un encuentro en el que las "Guerreras" desperdiciaron la renta de cuatro goles (20-16) con la que afrontaron los últimos diez minutos de juego. La malagueña Sole López, con seis goles, fue una de las jugadoras más destacadas del equipo nacional, mientras que la portera del Costa del Sol Merche Castellanos, que había sido clave en el despegue, se tuvo que retirar lesionada a falta de cinco minutos. Está a expensas de pruebas, pero puede haber algun rotura muscular.Un tiempo en el que las de José Ignacio Prades se bloquearon por completo en ataque, lo que permitió a Polonia, que no ganaba un encuentro en un Campeonato de Europa desde el año 2014, dar la vuelta al marcador con un parcial de 1-6.Circunstancia que no impidió a España gozar de un último balón para lograr, al menos, un empate, que hubiera mejorado sus opciones de clasificación, y que las jugadoras españolas no supieron aprovechar con una inoportuna pérdida.Claro ejemplo de los problemas ofensivos de un conjunto español que se desplomó por completo en el tramo final de un encuentro que parecía tener en sus manos a falta de diez minutos para la conclusión.De nada le valió el buen trabajo defensivo, especialmente en los primeros veinte minutos de la primera mitad, en los que las "Guerreras" recordaron al intenso equipo que alcanzó las semifinales en el pasado Mundial.Tal y como demostró el único tanto que las de José Ignacio Prades concedieron en catorce minutos y que permitió a España situarse con una esperanzadora renta de tres tantos (7-4) a falta de diez minutos para el final de la primera mitad.La solidez defensiva se resquebrajó con el paso a un ataque con siete jugadoras del equipo polaco, que hizo inútiles las hasta entonces eficaces salidas de las defensoras españolas.Un problema al que sumar la falta de efectividad del conjunto español en los lanzamientos a portería vacía, ya que las "Guerreras" tan sólo supieron aprovechar uno de los tres balones que lograron recuperar.Esa estadística condenó a España a irse al descanso con un agridulce empate (12-12) que anunció la igualdad que presidió en el encuentro en el primer cuarto de hora de la segunda mitad (15-15), en el que ambos equipos se vieron superados por el temor a perder.Y es que tanto españolas como polacas eran conscientes de que una derrota pondría muy difícil su continuidad en el torneo.Miedo que la selección española pareció superar aferrada a las paradas de Merche Castellanos, que hizo olvidar en la segunda mitad a la lesionada Silvia Navarro, que tuvo que abandonar el torneo tras sufrir una rotura de ligamentos en el pasado choque con Montengero.Con Castellanos cerrando a cal y canto su portería el conjunto español no sólo pudo correr, sino que también comenzó a acertar con los lanzamientos a portería vacía que propició la insistencia en el ataque con siete jugadoras.Goles que permitieron a España situarse con una renta de cuatro tantos (20-16) a falta de diez minutos para la conclusión que parecían asegurar la victoria a las de Prades.Pero cuando todo parecía más favorable llegó el apagón ofensivo del equipo español, que tardó más de nueve minutos en volver a marcar un gol (21-22)Un problema al que sumar la lesión de Merche Castellanos, que a falta de cinco minutos para el final tuvo que abandonar la pista.Problemas y más problemas que no impidieron a España gozar de un último balón, que las "Guerreras", pese a jugar con siete en ataque, no pudieron aprovechar por una inoportuna pérdida final.Una derrota que obligará al conjunto español a ganar el próximo miércoles a Alemania si no quiere caer eliminado de la competición en la primera fase.

Ficha técnica

21 - España: Aalla; Valdivia (-), Arcos (3), Campos (1p), Barbosa (7, 3p), Sole López (6, 2p) y Gassama (2) -equipo inicial- Castellanos (ps), Arrojeria (-), Jennifer Gutiérrez (-), Etxeberria (-), Lara González (1), Spugnini (-), Alicia Fernández (1), Almudena Rodríguez (-) y Tchaptchet (-)22 - Polonia: Placzek; Balsman (2p), Kobylinska (5), Olek (2), Achruk (-), Kochaniak-Sala (4) y Wiertelak (1) -equipo inicial- Zima (ps), Galinska (-), Labuda (4), Matuszczyk (2), Rosiak (-), Nosek (2), Michalak (-), Andruszak (-) y Nocun (-)Marcador cada cinco minutos: 1-2, 2-3, 5-4, 7-4, 9-8 y 12-12 (Descanso) 14-14, 14-14, 15-14, 20-16, 20-19 y 21-22 (Final)Árbitros: Tatjana Prastalo y Vesna Balvan (BIH). Excluyeron por dos minutos a Valdivia, Gassama, Etxeberria y Arrojeria por España; y a Kochaniak-Sala (2) y Nosek (2) por Polonia.Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo D de la primera fase del Europeo de Eslovenia, Macedonia y Montenegro disputado en el Centro Deportivo Moraca de Podgorica.