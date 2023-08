Luis Ángel Maté gana la etapa de la Vuelta a Portugal

El malagueño Luis Ángel Maté, del equipo Euskaltel-Euskadi, ganó este martes la sexta etapa de la Volta ciclista a Portugal, tras la que el nuevo líder es el ruso Artem Nych, del Grassdrive/Q8/Anicolor y segundo en la meta.Maté logró este martes la victoria tras 4 horas, 24 minutos y 59 segundos de recorrido entre las localidades de Penamacor y Guarda, sobre 168,5 kilómetros. Superó a Artem Nych, segundo a 14 segundos, y el también español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), tercero a 47. Desde 2011, en una etapa de la Ruta del Sur, no alzaba los brazos el marbellí, que también ganó en 2010 una etapa en el Tour de San Luis.

“Estoy muy contento porque llevaba mucho tiempo sin ganar. Para mí, esta victoria es muy importante. La Vuelta a Portugal es una carrera a la que he tenido muchas ganas siempre. Por circunstancias, no había podido venir nunca. Ese año con solo estar aquí estaba disfrutando muchísimo del país, del público, del recorrido, de todo... Conseguir una victoria es un premio extraordinario. La verdad es que estoy exultante. Además, el equipo está funcionando de una manera espectacular, del primero al último. Tenemos una condición buenísima y un ambiente perfecto. Y el grupo es maravilloso. Estoy muy contento. También me ha hecho mucha ilusión ver muchas camisetas naranjas y muchas ikurriñas por el recorrido. Mañana, a descansar y a seguir en las últimas cuatro etapas que quedan en la línea que estamos que es extraordinaria. La clasificación está apretada y queda mucha montaña”, dijo Maté tras ganar.

En la general, Nych ocupa el primer lugar, seguido por el español Delio Fernandez (APHotels and Resorts-Tavira), que fue líder tras ganar la etapa del lunes y ahora está a 27 segundos. Tercero es el suizo Colin Stüssi (Team Vorarlberg), a 30. Luis Ángel Maté se coloca quinto en la general, justo por detrás de su compatriota a Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi).

La séptima etapa se disputa este miércoles y unirá las localidades de Torre de Moncorvo y Montalegre en un viaje de 162,6 kilómetros.