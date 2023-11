Luismi: "El entrenador me está dando la confianza que un jugador quiere"

Luismi Redondo es el jugador de moda del Antequera CF por su gran inicio de temporada que le coloca como uno de los máximos goleadores de esta edición de Primera Federación. El autor de siete tantos estuvo en el programa de la RFEF "El Fútbol de Primera" y habló de la actualidad del cuadro de la ciudad del Torcal.

El futbolista se mostró encantado con cómo le van las cosas: "La verdad es que está saliendo todo a pedir de boca. Estamos trabajando muy bien día a día y el entrenador me está dando la confianza que un jugador quiere y yo intento ayudar con goles y asistencias al equipo". Además, solo tuvo buenas palabras para su técnico: "Javi Medina es muy bueno y lleva todo a rajatabla desde el más mínimo detalle del partido. Cualquiera puede marcar dos goles que él le irá sacando los fallos para corregir y la verdad es que es el mejor entrenador que he tenido en ese sentido y la confianza que me está dando es brutal".

Luismi demostró estar muy motivado pero con los pies en el suelo. "Desde el primer momento que me llamó Javi Medina, me transmitió una confianza increíble de que íbamos a ir paso a paso y nos están saliendo muy bien las cosas y ojalá seguir arriba durante la temporada, pero lo importante es mantener la categoría y ya después mirar hacia arriba", comentó.

El jugador habló sobre el fichaje de una leyenda como es Kameni: "Es un placer tener a este tipo de jugadores que han estado tanto tiempo en la élite y que recuerdo de verlo de pequeño en la televisión y tenerlo ahora en el vestuario, pues te alegra y aporta al equipo una experiencia que no tenemos ninguno de los demás y eso ayuda un montón. Además, cuenta unas historias increíbles". Tras esto, comentó cuál fue su anécdota favorita del arquero: "Me quedo con la de que le paró un penalti a Cristiano Ronaldo".

El goleador del Antequera no desaprovechó la oportunidad para hablar del derbi provincial contra el Málaga CF: "Fue una fiesta para Antequera. Fue un partido parau la historia del club y se vivió como una fiesta. Fue un partido muy bonito, a pesar de que no pudimos ganar".

Para acabar, Luismi mandó un mensaje a la afición del conjunto de la ciudad del Torcal: "El mensaje está claro y es que vengan a apoyarnos y es un sueño que se está haciendo realidad y por qué no soñar con cosas grandes en el club y que la gente nos apoye y la verdad es que es un honor que haya 1800 abonados en una ciudad que no es de las más grandes de la categoría".