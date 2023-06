El Mago Davilillo, una pieza más en el BeSoccer UMA Antequera

David Velasco y el BeSoccer CD UMA Antequera acordaron seguir creciendo juntos una temporada más. La lucha por objetivos ilusionantes requiere de los guerreros más letales y el malagueño es de los que marcan la diferencia. En el vestuario le apodan el mago por su cualidades innatas para jugar al fútbol sala. Su repertorio de trucos es inagotable y, si el balón cae en su pie izquierdo, el espectáculo está garantizado. El Pabellón Fernando Argüelles es su escenario favorito. En el que más cómodo se encuentra para sorprender al aficionado y hacerlo disfrutar. Llegó muy joven al club dejando clara su inmensa calidad y, después de una experiencia en Italia, regresó para ser más regular. Su aportación ha ido creciendo y, con José Antonio Borrego “Tete”, se ha afianzado como un ala zurdo desequilibrante e importante también en acciones a balón parado o más específicas como el ataque de cinco con portero-jugador.

El 8 del plantel verde (Málaga – 30/08/1997) cuenta ya con experiencia tanto en Primera como en Segunda División. En su palmarés figuran dos ascensos a la élite nacional y el título de la Copa del Rey conseguido, el 15 de abril de 2022, en el Olivo Arena. En la gran final dejó su rúbrica al anotar uno de los tres goles de la victoria frente a Viña Albali Valdepeñas. En el último campeonato liguero disputó un total de 27 jornadas, marcó 4 tantos y participó, como asistente, en ofensivas hilvanadas con éxito en el transcurso de distintos partidos. La continuidad de Davilillo está justificada en la apuesta del entrenador por contar con jugadores de su absoluta confianza a los que pueda exigir un alto nivel en beneficio de la competitividad del bloque.

A por la sexta campaña consecutiva del mago en la escuadra antequerana; 16/17, 17/18, 20/21, 21/22, 22/23 y la 23/24 la encara con máxima ambición. “Muy contento. Un añito más junto a los míos. Vamos a por todas y a cumplir los objetivos”, decía el ala zurdo, que, por otro lado, se acuerda de lo duro que fue no alcanzar la meta marcada en la máxima categoría. “Ahora ya ha pasado todo, pero en el momento fue complicado. No nos esperábamos lo que ocurrió. Queríamos salvarnos, pero no pudimos ponerle el broche de oro a la temporada”.

Por último, el jugador natural de Málaga tiene claro lo que puede aportar a un proyecto con una base muy sólida. “Lo importante es seguir con el mismo grupo, alegría y firmeza a la hora de trabajar y, así, seguro que todo va a salir bien e intentar volver al sitio en el que debemos estar. Quiero disfrutar en la pista y darle al equipo el descaro que me caracteriza”, afirmaba.