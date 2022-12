El equipo Down del Trops Málaga Escuela Deportiva de Fundación Victoria cumple cinco años. Aquel proyecto que comenzó a rodar como un taller de balonmano, con la colaboración de la Asociación Down Málaga y con apenas una decena de jugadores, va creciendo en años, un lustro ya, en ambición, al pasar de taller a equipo, y, por supuesto, en número de integrantes, tras alcanzarse esta temporada la cifra de 30 jugadores, entre chicos y chicas, lo que ha propiciado que el número de monitores también haya aumentado de forma considerable con respecto a los inicios.

La plantilla viste la equipación del Trops, el conjunto masculino representativo de la ciudad, que milita en la segunda categoría del balonmano nacional, algo que estimula a este equipo Down, sobre todo, cuando los pupilos de Quino Soler acuden a los entrenamientos que se realizan cada viernes, en la pista cubierta del colegio diocesano Cardenal Herrera Oria, o, cómo no, cuando el equipo Down del Trops Málaga Escuela Deportiva de Fundación Victoria devuelve la visita al desplazarse hasta al pabellón del colegio Los Olivos para animar a sus héroes, Villamarín, Alberto Castro, Consuegra, Melgar y compañía. Luis Martín Canales, nuevo director de la Escuela Deportiva Fundación Victoria, comenta que en los colegios diocesanos “los alumnos de Educación Especial siempre han sido considerados nuestro tesoro, y este equipo así lo demuestra. Este sigue siendo uno de nuestros equipos de referencia”, subraya Martín Canales, quien admite que para la Escuela Deportiva "es una gran suerte poder disfrutar del deporte con este grupo de chicos y chicas, y sus familias, cada semana. Nuestro objetivo con esta actividad organizada junto al Balonmano Trops Málaga es dar respuesta a las necesidades de actividad física y deportiva de este colectivo”, indica.

Y es que, como dice la entrenadora Maite González, “gracias a este tipo de actividades, estos jugadores pueden sentirse realizados y demostrarse a sí mismos y a los demás que son capaces de hacer una actividad deportiva como cualquier persona", afirma la monitora. Por su parte, el presidente del Trops Málaga, Alberto Camas, recuerda el arranque de este proyecto y recalca la buena labor de los monitores del equipo, por cuanto “se nota el progreso de los chicos y chicas de un año a otro”, subraya. “Empezamos en este proyecto con mucho entusiasmo y es gratificante ver cómo entrenan. Los jugadores viven felices los entrenos de los viernes. Se esfuerzan por mejorar”, manifiesta con alegría.

Asimismo, Camas afirma que este proyecto promovido por el Trops Málaga junto a la Escuela Deportiva de Fundación Victoria y la colaboración de Fundación Unicaja “nació con la única pretensión de “ayudar a esos chavales, ya que les viene muy bien la práctica deportiva y más aún de forma colectiva, como es el balonmano. La evaluación que podemos hacer de estos cinco años ha sido maravillosa para ellos y para nosotros. Sin duda, ha sido un acierto. Empezó como un taller y ya superamos la cifra de 30, lo cual nos congratula”, recalca el máximo dirigente del Trops Málaga. El grupo de entrenadores y monitores del equipo Down del Trops Málaga Escuela Deportiva Fundación Victoria, en su quinta temporada, lo forman Maite González, Aurora Campos, Álvaro Rodríguez, Ana María Romero, Miguel Ángel García y Paula López Pérez, seis preparadores del mejor equipo que pudiera soñar la Málaga deportiva.