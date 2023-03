Málaga reparte suerte a España en la Copa Davis 2023

Más información En directo, sorteo de la Copa Davis 2023 en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga fue el escenario del sorteo del camino hacia el Carpena de la Copa Davis 2023. 16 equipos contenderán por estar entre los ocho finalistas en el Palacio de los Deportes, que por segunda edición consecutiva será la sede del evento planetario, uno de los picos tenísticos de la temporada, el colofón al año con muchos de los mejores tenistas del mundo compitiendo por sus países.

Septiembre, en la semana posterior al US Open, la 37 del año, es el paso previo a Málaga. El formato se mantiene igual que el año pasado. Los 16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro con Bolonia (Italia), Manchester (Gran Bretaña), Valencia (España) y Croacia (aún por determinar ciudad, será anunciada en breve) como sedes. De cada una de ella saldrán dos equipos rumbo hacia la Costa del Sol, que en 2022 ya fue la sede. El cambio de empresa organizadora, Gerard Piqué y Kosmos lo dejan y en su lugar entra otra empresa española, Tennium, con experiencia en el sector, también organiza el Conde de Godó y varios torneos en Sudamérica, no varió el plan ni el contrato firmado entre Andalucía y Málaga con la ITF. Hubo satisfacción mutua por lo que se vio y el impacto económico. Aquí se celebrarán cuartos, semifinales y final, desde el martes 21 al domingo 26 de noviembre, esta vez sin la coincidencia con el Mundial de fútbol que el año pasado quitó algo de foco.

Mark Woodforde, ex tenista australiano miembro del Board de la ITF, anunció las cuatro sedes de la fase previa y elogió lo que ofreció la ciudad el año pasado. "Nos dio un gran espectáculo, Málaga acogió muy bien a la familia del tenis. Fue una gran Copa Davis, es la más grande competición de tenis por países, fue emocionante. Hubo cho poderosas naciones. España se fue fuera en la primera ronda, pero en casi todos los cuartos de final hubo tercer partido. Es un nuevo formato para adaptarse a los nuevos tiempos, pero está la esencia de la Davis. La ciudad de Málaga creó la atmósfera adecuada tanto dentro como fuera de la pista", señalaba el que fuera gran doblista aussie.

Tras un vídeo con las bondades de la provincia y otro con las opiniones de los tenistas Borna Coric (Croacia), Cameron Norrie (Gran Bretaña) y Jannik Sinner (Italia), se procedió al sorteo, que no fue malévolo con España. En el Grupo C se jugará en La Fuente de San Luis y allí coincidirá con Serbia, República Checa y Corea del Sur. Siempre a expensas de cuáles son los participantes de cada país, por ejemplo Serbia cambia bastante según si está Djokovic o no. El año pasado coincidieron también España, Serbia y Corea, esta vez cambia República Checa por Canadá, a la postre ganadora en 2024. Jiri Lehecka (número 44) y Kwon (75) son los mejores jugadores por ranking de checos y coreanos. Con equipos competitivos, España y Serbia deberían sacar el billete para Málaga, aunque los centroeuropeos tienen tradición y suelen ser combativos. David Ferrer será el nuevo capitán de España.

"Andalucía es casa del tenis y de lo que la Copa Davis representa. Gracias por la confianza, por dejarnos ser parte de la familia. Compartimos los valores y el amor por el juego. Queremos ayudar a conservar el legado. La Copa Davis supuso para la ciudad jugar una liga a la que hace poco tiempo no teníamos acceso en Andalucía. Será visto en 116 países en esta edición, en la pasada hasta 63.000 personas fueron al Carpena, el 55% visitantes de fuera de Andalucía y el 20% de fuera de España. Reportó a nuestra tierra 140 millones de euros de retorno. Son expectativas que queremos superar con máxima humildad pero ilusión", decía José María Arrabal, director general de Deportes de la Junta de Andalucía.

"Encantados de colaborar para traer esta competición, la Copa del Mundo de tenis. Málaga y su provincia, por su éxito, está en los ojos de todos y permite que estos eventos vengan a Málaga. Vuelta a España, eventos de baloncesto, fútbol sala o la selección española... En el año 22 la Copa Davis fue un éxito y en 2023 lo será aún más", incidía Francis Salado, presidente de la Diputación, que deseaba que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal estén en Málaga en esta edición.

Cerró el acto el alcalde De la Torre. "Es un placer que Málaga acoja estas finales, esperemos que España esté entre los presentes. Esperemos un magnífico espectáculo. Málaga siempre se muestra hospitalaria, lo podremos comprobar", decía el alcalde, que se atrevió con el inglés y arrancó las risas de los presentes, prometiendo que si vienen en 2024 hará menos calor que la que hacía en el atrio central del Consistorio. Málaga volverá a recibir a la élite del tenis español.

GRUPOS

Grupo A (Bolonia, Italia)CanadáItalia SueciaChile

Grupo B (Manchester, Gran Bretaña)AustraliaGran BretañaFranciaSuiza

Grupo C (Valencia, España)EspañaSerbia República ChecaCorea del Sur

Grupo D (Croacia)CroaciaPaíses BajosEstados UnidosFinlandia