Malta - Italia: Horario y dónde ver en TV

Italia, la actual campeona de Europa aunque se perdiera el Mundial de Qatar 2022, empezó la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 perdiendo por primera vez desde 1961 en casa contra Inglaterra (1-2 el jueves en Nápoles). Por eso los 'azzurri' no pueden permitirse fallar este domingo en el terreno de Malta, en su segundo encuentro en dicha fase.

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, dijo este sábado sentirse “bastante tranquilo” de cara al encuentro contra la selección maltesa: “Una derrota no puede cambiarlo todo y perder contra Inglaterra entraba dentro de lo posible”, argumentó el técnico. El entrenador de los ‘azzurri’ afirmó en conferencia de prensa que “nosotros siempre tenemos presión, debemos ganar siempre, de forma obligatoria, pero sin duda Malta lo hará todo para ponernos las cosas complicadas”.

Mancini explicó que “por una cuestión de cansancio, haremos varios cambios respecto a los que jugaron contra Inglaterra, pero aún no he decidido cuántos”. Malta, por su parte, se estrenó en la fase perdiendo contra Macedonia del Norte (2-1). Aunque el equipo de la isla mediterránea ha ido mejorando en los últimos años, no debe ser un partido de extrema dificultad para los transalpinos, que necesitan un resultado positivo.

Alineaciones probables

Malta: Bonello; Attard, S. Borg, Apap; J. Mbong, Kristensen, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Teuma; Satariano

Entrenador: Michele Marcolini

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Cristante, Verratti, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto

Entrenador: Roberto Mancini

Fecha y horario

El encuentro entre Malta e Italia se disputará este domingo 26 de marzo en La Valetta, capital maltesa, a partir de las 20:45 horas. Es clasificatorio para la Eurocopa 2024 de Alemania.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro podrá ser contemplado a través de UEFA.TV, el portal de organismo europeo del balompié, que lo ofrece de manera gratuita aunque bajo registro.