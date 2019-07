El Manchester City se acuerda de Chiquito para anunciar el fichaje de Rodrigo

Era un secreto a voces su fichaje por el Manchester City, días atrás se anunció que había depositado en la sede de LaLiga los 70 millones para liberarse del Atlético de Madrid. Lo que seguramente no esperaba el internacional español Rodrigo es que el equipo citizen se acordara de Chiquito de la Calzada para anunciar su llegada al equipo de Pep Guardiola...

Ha tenido influjo malagueño en los últimos años el City, con Brahim y los hermanos Pozo como jugadores o ex malaguistas como Pellegrini, Demichelis y Willy Caballero. Pero Chiquito es universal. Y una de las frases más famosas del repertorio del genio malagueño, aquella de "No te digo trigo por no llamarte Rodrigo" fue empleada como preámbulo del anuncio.

"No te digo trigo por no llamarte..." 😂 pic.twitter.com/Mns6AKPMk7 — Manchester City (@ManCityES) July 4, 2019

Rodrigo (23 años) firma por el club inglés y es uno de los traspasos más caros de la historia de un jugador español.