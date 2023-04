Marbella Football Center recibe en seis meses a más de 200 equipos

Durante seis meses, el período comprendido entre octubre del año 2022 y marzo de 2023, Marbella Football Center ha recibido más de 200 equipos y organizado más de 200 partidos. La temporada comenzó con el stage de la Selección Nacional de Qatar, país anfitrión de la última Copa del Mundo, que eligió MFC como su centro de preparación para tan especial cita. Posteriormente, y a lo largo del resto de los meses, MFC recibió y organizó en sus diferentes centros las concentraciones de los equipos más relevantes de las principales ligas de Europa: Manchester United, Borussia Dortmund, Ajax de Amsterdam, PSV Eindhoven, Olympiakos, Wolverhampton, Southampton, Montpellier, Niza, Real Betis Balompié, Mónaco, Olympique de Marsella, Fortuna Düsseldorf, Molde o Hammarby fueron algunos, entre otros muchos, de los clubes más relevantes.

Esta temporada alta también ofreció la posibilidad de abrir nuevos mercados. Desde EEUU y la MLS visitaron la costa del Sol: Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders y FC Dallas. Y desde Corea del Sur, el Jeonbuk Hyundai.

Selecciones inferiores

En el transcurso de estos meses, MFC con la colaboración de la Federación Noruega, organizó tres eventos de gran repercusión: la Scandinavian Academy Tournament sub 19, el Torneo Internacional Masculino sub 17 La Nucía, el Torneo Internacional Femenino sub 19 La Nucía, estos dos últimos en nuestro centro en dicha localidad alicantina, y el Torneo Internacional Masculino Marbella sub 18. Más recientemente la Young Stars National Teams sub 20 y sub 21 reunió a algunas de las selecciones y jugadores más potentes y de mayor proyección del panorama internacional.

Femenino

El fútbol de élite femenino, representado en las selecciones nacionales más prestigiosas del mundo, también tuvo cabida en el calendario de equipos que trabajaron en Marbella Football Center. Con la Copa del Mundo femenina a celebrar este verano, las principales candidatas al título Alemania, Suecia, China, Suiza o Irlanda se ejercitaron en las instalaciones.